Demi Lovato celebra su primer aniversario de casada: “Este ha sido el mejor año de mi vida”

Hace un año Demi Lovato y Jordan Lutes se juraron amor eterno en California, Estados Unidos. Así que, la parejita celebra sus Bodas de Papel.
“Un año de casada con la persona que más amo, mi mejor amigo y mi persona favorita, Jutes. Hace 365 días estaba frente a ti recitando mis votos, pensando que no era posible amarte más de lo que ya te amaba, pero aquí estamos un año después, y de alguna manera te amo aún más”, comenzó escribiendo la enamorada Demi Lovato en su cuenta oficial de Instagram junto a postales del día del “sí, quiero”.
“Este ha sido el mejor año de mi vida. Son los abrazos por las mañanas, los bailes lentos espontáneos, irnos temprano de las fiestas para ir a comer Taco Bell juntos, las noches quedándonos despiertos hasta muy tarde riéndonos a carcajadas hasta llorar, haciendo tonterías tratando de superarnos el uno al otro, lo que hizo que este año fuera tan especial para mí”, aseguró Demi Lovato al tiempo de destacar: “Estos son recuerdos que atesoro y no puedo esperar a crear más. Te amo mucho... ¡Feliz aniversario, cariño!“.
El romántico esposo Jordan Lutes no se quedó atrás y utilizó la misma red social para celebrar este primer año de matrimonio. “¡Feliz primer aniversario a mi esposa! Es increíble pensar que ya ha pasado un año, y de alguna manera te amo aún más que hace un año. Claramente eres mi alma gemela y la mejor amiga que he tenido. No puedo esperar a verte y devorarte. Te amo más allá de las palabras, cariño", expresó “Jutes”.