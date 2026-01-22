Así recordó Chichi De Recalde a Iván Almeida en el día que hubiera cumplido 48 años

“Hoy 22 de enero celebramos el día de tu nacimiento y elijo recordarte así... Muy feliz y con una gran sonrisa”, escribió Chichi De Recalde en sus historias de Instagram el día en que Iván Almeida hubiera cumplido 48 años.

En otro posteo en la red social de la camarita Cynthia De Recalde compartió una imagen del camposanto donde descansan los restos de Iván Almeida y escribió emocionada: “Iván, gracias por todo el aprendizaje que nos dejaste”.

“22. El 22 de enero viniste al mundo a desarrollar y demostrar una fortaleza inexplicable. El 22 de diciembre tuviste el privilegio de ser elegido para estar en el lugar más hermoso de todos donde ya no necesitas luchar...”, siguió expresando Chichi De Recalde para finalmente destacar: “Te voy a llevar siempre en mi corazón como el más hermoso recuerdo”.