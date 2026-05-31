Fausto Mendoza, el bailarín de 13 años que lleva en alto el nombre de Paraguay

Fausto Emmanuel Mendoza Cortés tiene 13 años, nació en Asuncion y vive en San Lorenzo con sus padres Julio Alejandro Mendoza y María Laura Cortés de Mendoza, y sus hermanos, Anna y Lucas.

Desde pequeñito le gustó la danza y a los 6 años ya comenzó a destacarse como bailarín de ballet clásico y contemporáneo. “Inició en la Municipalidad de San Lorenzo y desde hace dos años asiste y estudia becado por la directora Maia Ayala Dijkhuis, ex primera bailarina del Teatro Municipal de Asuncion, en el Estudio Nicole Dijkhuis, una de las academias consideradas de las mejores del país”, contó a ABC Digital María Laura Cortés de Mendoza, la orgullosa mamá de Fausto Mendoza.

Las primeras competencias de Fausto Mendoza fueron a nivel nacional y en Brasil, obteniendo primeros puestos desde los 6 años. “En el 2023 participó de la selectiva del Youth America Gran Prix (YAGP), competencia mundial de danza en los Estados Unidos, donde audicionan aproximadamente cada año 16.000 bailarines de todo el mundo y de la selectiva de la competencia internacional de Valentina Kozlova. En ambas competencias quedó seleccionado”, recordó María Laura Cortés, quien también reveló: “Finalmente, por cuestiones económicas solo asiste al YAGP 2024, en la celebración de los 25 años de la competencia mundial, donde obtuvo el premio TOP 12 en danza contemporánea, en la categoría Precompetitive a nivel mundial, por primera vez un bailarín paraguayo”.

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En noviembre del 2025, Fausto Mendoza volvió a representar a Paraguay en la semifinal del YAGP en Argentina, donde obtuvo 7 becas para Estados Unidos y una para Europa.

Recientemente, Fausto Mendoza, quien en marzo del 2026 recibió una mención honorífica en el Senado de nuestro país, viajó a Houston, Texas. Del 10 al 18 de mayo asistió en Estados Unidos a la final del YAGP 2026, donde logró el pase a la ronda final y fue galardonado con 9 becas a escuelas de Estados Unidos y Alemania, y entre ellas la invitación a ser alumno definitivo del Royal Ballet School de Londres a tiempo completo.

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Además, del 25 de junio al 28 de julio asistirá a un Intensivo de Verano en Boston, “siendo el segundo paraguayo en acudir al Boston Ballet School. La primera fue Diana Albretch, en el 2011, quien era del Estudio Nicole Dijkhuis también”, señaló María Laura Cortes, madre del joven bailarín.

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“Para estos viajes hemos contado con la ayuda de amigos, familia, su academia y en su momento también del Fondec. Pero para lograr el último objetivo que es ingresar al Royal Ballet School y marcar historia en el arte académico del Paraguay, falta mucho en trámites legales y disponibilidad financiera”, señaló María Laura Cortés de Mendoza, mamá de Fausto Mendoza, el bailarín de 13 años que en setiembre de este año debe iniciar sus clases en la prestigosa escuela británica de ballet.

Fausto Mendoza combina la escolaridad y la danza estudiando desde su casa. Sus padres optaron por la educación en el hogar con certificación internacional. Su mamá María Laura está 100% dedicada a él y a su hermano menor, que también es deportista, y el responsable del ingreso familiar es papá Julio Alejandro Mendoza.