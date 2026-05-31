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31 de mayo de 2026 a la - 11:27

Fausto Mendoza, el bailarín de 13 años que lleva en alto el nombre de Paraguay

Joven bailarín en camiseta blanca y pantalones negros sostiene un sombrero mientras eleva una pierna, con fondo azul atractivo.
El joven bailarín Fausto Mendoza destacándose por su habilidad y expresión en el escenario en Houston, Texas.Gentileza

El bailarín paraguayo Fausto Mendoza (13) fue galardonado con 9 becas a escuelas de danza de Estados Unidos y Alemania, y también recibió la invitación para ser alumno definitivo del Royal Ballet School de Londres. Todo esto en el marco del Youth America Grand Prix (YAGP), considerado el concurso de becas de ballet para estudiantes más grande del mundo. ¡Pasá a conocerlo!

Por ABC Color

Fausto Emmanuel Mendoza Cortés tiene 13 años, nació en Asuncion y vive en San Lorenzo con sus padres Julio Alejandro Mendoza y María Laura Cortés de Mendoza, y sus hermanos, Anna y Lucas.

Niño en salto con chaleco negro y camisa blanca, cinta roja en la cintura, rodeado de fondo azul en un contexto de danza.
El bailarín Fausto Mendoza en la YAGP Argentina, Semifinales 2025. (Gentileza)

Desde pequeñito le gustó la danza y a los 6 años ya comenzó a destacarse como bailarín de ballet clásico y contemporáneo. “Inició en la Municipalidad de San Lorenzo y desde hace dos años asiste y estudia becado por la directora Maia Ayala Dijkhuis, ex primera bailarina del Teatro Municipal de Asuncion, en el Estudio Nicole Dijkhuis, una de las academias consideradas de las mejores del país”, contó a ABC Digital María Laura Cortés de Mendoza, la orgullosa mamá de Fausto Mendoza.

Bailarín con cabello rizado viste camisa blanca y pantalones amarillos, realizando una postura de danza en un escenario violeta.
Fausto Mendoza en la gala Entre Saltos y Sueños, en Asunción. (Gentileza)

Las primeras competencias de Fausto Mendoza fueron a nivel nacional y en Brasil, obteniendo primeros puestos desde los 6 años. “En el 2023 participó de la selectiva del Youth America Gran Prix (YAGP), competencia mundial de danza en los Estados Unidos, donde audicionan aproximadamente cada año 16.000 bailarines de todo el mundo y de la selectiva de la competencia internacional de Valentina Kozlova. En ambas competencias quedó seleccionado”, recordó María Laura Cortés, quien también reveló: “Finalmente, por cuestiones económicas solo asiste al YAGP 2024, en la celebración de los 25 años de la competencia mundial, donde obtuvo el premio TOP 12 en danza contemporánea, en la categoría Precompetitive a nivel mundial, por primera vez un bailarín paraguayo”.

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Bailarines en vestimenta escocesa, faldas de cuadros y camisas coloridas, bailan con alegría en escenario con fondo arquitectónico.
Fausto Mendoza en la obra La Sylphide junto al Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción. (Gentileza)

En noviembre del 2025, Fausto Mendoza volvió a representar a Paraguay en la semifinal del YAGP en Argentina, donde obtuvo 7 becas para Estados Unidos y una para Europa.

Mujer de cabello largo y gafas grandes sonríe junto a un niño con cabello rizado, ambos caminando en una acera con alegría.
Fausto Mendoza con su maestra y coach de danza clásica Maia Ayala Dijkhuis, en las finales del YAGP 2026 en Houston, Texas. (Gentileza)

Recientemente, Fausto Mendoza, quien en marzo del 2026 recibió una mención honorífica en el Senado de nuestro país, viajó a Houston, Texas. Del 10 al 18 de mayo asistió en Estados Unidos a la final del YAGP 2026, donde logró el pase a la ronda final y fue galardonado con 9 becas a escuelas de Estados Unidos y Alemania, y entre ellas la invitación a ser alumno definitivo del Royal Ballet School de Londres a tiempo completo.

Joven sonriente de pie con camiseta negra y pantalones deportivos, auriculares, rodeado de personas sentadas en un ambiente luminoso.
El paraguayo Fausto Mendoza en Houston, Texas, en el YAGP Finals 2026. (Gentileza)

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Niño de 10 a 12 años en camiseta gris y pantalones cortos negros, bailando frente al edificio del Houston Ballet.
El joven bailarín Fausto Mendoza frente al Houston Ballet School. (Gentileza)

Además, del 25 de junio al 28 de julio asistirá a un Intensivo de Verano en Boston, “siendo el segundo paraguayo en acudir al Boston Ballet School. La primera fue Diana Albretch, en el 2011, quien era del Estudio Nicole Dijkhuis también”, señaló María Laura Cortes, madre del joven bailarín.

Adulto con camiseta negra y cabello largo posando detrás de un niño de cabello rizado en un ambiente iluminado.
El bailarín compatriota Fausto Mendoza con el maestro Runqiao Du. (Gentileza)

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Hombre en traje negro y pajarita sonríe junto a niño en camisa blanca y pantalones claros, en un entorno decorado.
Fausto Mendoza junto a Joseph Morrissey, director general del area de danza del Interlochen Center of the Arts de Michigan. (Gentileza)

“Para estos viajes hemos contado con la ayuda de amigos, familia, su academia y en su momento también del Fondec. Pero para lograr el último objetivo que es ingresar al Royal Ballet School y marcar historia en el arte académico del Paraguay, falta mucho en trámites legales y disponibilidad financiera”, señaló María Laura Cortés de Mendoza, mamá de Fausto Mendoza, el bailarín de 13 años que en setiembre de este año debe iniciar sus clases en la prestigosa escuela británica de ballet.

Bailarín de cabello rizado y corto en camiseta blanca y leggings grises, posando en un escenario iluminado con luces moradas.
Fausto Mendoza demostrando su arte en la gala Entre Saltos y Sueños. (Gentileza)

Fausto Mendoza combina la escolaridad y la danza estudiando desde su casa. Sus padres optaron por la educación en el hogar con certificación internacional. Su mamá María Laura está 100% dedicada a él y a su hermano menor, que también es deportista, y el responsable del ingreso familiar es papá Julio Alejandro Mendoza.