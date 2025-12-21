Precoces pasos paraguayos que brillan en danza

El certamen reunió a bailarines de varios países, quienes demostraron técnica fusionada con la expresión artística y la disciplina personal.

Siete representantes paraguayos subieron al podio para ubicarse entre los mejores, logrando reconocimientos técnicos y becas para programas de formación profesional en prestigiosas academias de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Un trampolín hacia el mundo

El Youth America Grand Prix, con sede en Nueva York, es un programa educativo sin fines de lucro que desde 1999 ha tenido como misión identificar y desarrollar jóvenes bailarines entre 9 y 19 años, brindándoles audiciones de becas, clases magistrales y oportunidades de desarrollo profesional en las principales escuelas y compañías del mundo.

La organización es la red de danza estudiantil más extensa del mundo, conectando estudiantes, maestros, escuelas, compañías y audiencias globalmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las semifinales regionales, entre ellas YGP Argentina, se presentan como plataformas de selección y visibilidad que permiten a los bailarines latinoamericanos competir, aprender y acceder a las redes profesionales que, de otro modo, serían difíciles de alcanzar.

En YGP Argentina, que ya avanza en su cuarta edición, los participantes muestran su talento en repertorio clásico y contemporáneo, enfrentándose a estándares que reflejan las exigencias del ballet a nivel mundial.

Detrás de cada logro alcanzado en las semifinales de YGP Argentina hay horas de trabajo silencioso, disciplina sostenida y un acompañamiento pedagógico profundo.

Las profesoras que prepararon a los bailarines paraguayos coinciden en que el resultado es fruto de un proceso largo, exigente y apasionado.

Voces que inspiran

María de la Paz Carrizosa, una de las docentes que acompañó a las jóvenes bailarinas, describe con orgullo el camino recorrido.

“La preparación de las bailarinas para esta competencia fue el resultado de un trabajo constante y sostenido en el día a día, acompañada por una intensa actividad a lo largo de todo el año”, describe.

“Durante ese período, participaron en distintas competencias nacionales, logrando posicionarse siempre entre los primeros puestos. El proceso de formación se basó en el máximo esfuerzo y la dedicación, con entrenamientos de entre tres y cuatro horas diarias, seis días a la semana, en diversas disciplinas, como ballet clásico, contemporáneo, repertorio y lyrical jazz. Esta preparación integral les permitió presentarse en dos modalidades en competencia: contemporáneo y ballet clásico”, señala.

Las bailarinas son Emma Haitter, de 10 años, y Delfina Ronco, de 9 años, alumnas de la Academia Paz Dance Studio, formadas por las maestras Macarena Vallejo, Carmen Blanco, María de la Paz Carrizosa y Laura Mendoza.

Carrizosa subraya, además, la dimensión que adquiere esta experiencia a nivel país.

“La participación y los premios obtenidos en el Youth America Grand Prix (YAGP) representan una primera gran experiencia internacional y un aporte significativo a la proyección de la danza de nuestro país. Además, la oportunidad de acceder a becas otorgadas por la organización posiciona a estas jóvenes bailarinas en la mira de reconocidas instituciones y academias, abriendo el camino a futuras grandes oportunidades. A pesar de su corta edad, ya están dando pasos firmes que generan altas expectativas de cara al futuro y consolidan un recorrido prometedor en el ámbito de la danza profesional”, destaca.

Por su parte, Maia Ayala pone el foco en el proceso humano y artístico que atraviesan los bailarines, más allá de los resultados obtenidos.

“Fausto Mendoza se preparó con mucho compromiso y disciplina. Trabajamos durante meses en clases técnicas, ensayos específicos y entrenamiento físico, cuidando cada detalle: la técnica, la musicalidad, la expresión y la confianza en escena. Más allá del resultado, la preparación fue un proceso de crecimiento artístico y personal para cada uno de ellos”, declara.

Ayala destaca también el impacto colectivo de estos reconocimientos. “Los premios obtenidos no solo representan un reconocimiento al esfuerzo de los bailarines y docentes, sino que suman prestigio y visibilidad a la danza de nuestro país. Demuestran el nivel artístico y técnico que se está formando, abren nuevas oportunidades y motivan a seguir invirtiendo en la formación, la cultura y el crecimiento de la danza a nivel nacional e internacional”, sostiene.

Y agrega sobre el significado profundo de competir y ganar en un certamen de esta magnitud. “Ganar en un concurso de este calibre significa un reconocimiento enorme del trabajo realizado. Para un bailarín es muy importante porque aumenta la confianza, una confirmación de que el esfuerzo, la disciplina y las horas de ensayo valen la pena. También marca un antes y un después en su camino artístico, porque abre puertas, fortalece la motivación y deja una huella profunda en su crecimiento personal y profesional”, revela.

Otra formadora involucrada es Leticia Martínez, quien resalta la exigencia física y emocional que implica la formación en danza de alto nivel.

“Estos bailarines son atletas de alto rendimiento y artistas al mismo tiempo. Llegar a un alto nivel competitivo implica varias horas diarias destinadas al entrenamiento físico, como clases de técnica clásica, danza contemporánea, danza jazz, acrodance, preparación física y ensayos personalizados; además de un apoyo y acompañamiento constante de padres y maestros para sobrellevar las exigencias que la danza impone”, indica.

Para Martínez, una competencia de esta envergadura simboliza el cierre de un ciclo intenso. “Una competencia tan importante es –sin dudas– el gran cierre de todo un año de trabajo constante, disciplina y pasión”, asegura.

Y destaca el impacto a largo plazo de los logros alcanzados. “Obtener todas estas becas y reconocimientos, además de enorgullecernos enormemente, son para estos jóvenes talentos puertas que se abren para conocer el ámbito de la danza a nivel mundial que, sin dudas, les proveerán de mucho aprendizaje. Incluso, son muy importantes a nivel país, puesto que sirven de punta de lanza para muchos otros jóvenes que sueñan con llegar lejos en esto que tanto les apasiona: la danza”, opina.

Horas de entrenamiento

Para la semifinal de YGP Argentina de este año, la profesora Patricia Fiandro también destaca las largas horas de entrenamiento de los competidores paraguayos.

“En la mañana realizaban una clase corta de clásico como calentamiento y preparación del cuerpo para los ensayos. Realizábamos todas las pasadas de cada baile, fijando cada detalle y puliendo cada paso”, describe.

Para las finales del Youth American Grand Prix en Tampa, Fiandro habla sobre la labor de Valentina Lird, quien realizó trabajos específicos aparte de las clases y ensayos correspondientes.

“Tuvo clases de pilates y preparación física específica para ella. Entrenaba en la mañana, con una clase corta de clásico para calentamiento y luego sus respectivos ensayos. En la tarde y noche, seguía con las clases normales de clásico, jazz y contemporáneo, y los ensayos correspondientes con su grupo académico. También entrenaba los sábados”, detalla.

Valentina contó con un seguimiento nutricional, preparación psicológica y fisioterapia, que la ayudaron a destacarse en las competencias.

Dada la experiencia de estas profesionales, la participación paraguaya en YGP Argentina refleja el talento y la disciplina de los jóvenes bailarines, respaldados con el compromiso y la visión de sus maestras, cuyo trabajo comienza a proyectar la danza nacional más allá de las fronteras.

Con becas en mano y el corazón lleno de nuevas experiencias, estos bailarines volvieron como embajadores orgullosos de la danza paraguaya, listos para escribir nuevos capítulos en sus trayectorias artísticas en escenarios internacionales, apuntando alto con talento y disciplina.

Jóvenes talentos paraguayos reconocidos en YGP Argentina 2025

Valentina Lird

1er puesto en Contemporáneo

3er puesto en Clásico Top 12 en ambas disciplinas

Becas: Alberta Ballet School (Canadá), International Contemporary Youth Ensemble (EEUU), International Contemporary Masters (NY).

Paraguaya destacada que llegó hasta la ronda de preselección del Prix de Lausanne en Brasil, quedando entre las 10 primeras posiciones de la selectiva.

En 2024, ganó el Grand Prix en YGP Argentina, el máximo reconocimiento de las semifinales, lo que le permitió junto con Martina Noguera clasificar a la final mundial del Youth America Grand Prix.

Delfina Ronco Huttemann

3er puesto en Clásico – Pre-Competitivo

Top 12 en Clásico

Becas: International Contemporary Masters, John Cranko School.

Arturo Gómez

3er puesto en Contemporáneo

Top 12 en Clásico y Contemporáneo

Becas: Alberta Ballet School, Joffrey Ballet School (NY), Next Generation Ballet (EEUU), International Contemporary Masters.

Fausto Mendoza

2do puesto en Clásico y Contemporáneo – Junior

Becas: Princess Grace Academy (Mónaco), Boston Ballet School, Interlochen Center for the Arts, Nashville Ballet, International Contemporary Masters, Southland Ballet Academy.

Seleccionado para la final de YAGP en Houston 2026, a realizarse en mayo próximo.

Emma Haitter Carrizosa

3er puesto en Contemporáneo – PreCompetitivo

Top 12 en Clásico y Contemporáneo

Becas: International Contemporary Masters, John Cranko School.

Martina Noguera

2do puesto en Contemporáneo – Junior

Top 12 en Clásico – Junior

Becas: Nashville Ballet School, Alberta Ballet School, Interlochen Center for the Arts (EEUU), International Contemporary Masters, International Contemporary Youth Ensemble.

En 2024, fue una de las dos paraguayas seleccionadas para competir en la final mundial del Youth America Grand Prix.

Benjamin Olmedo

3er puesto en Contemporáneo – PreCompetitivo

Top 12 en Clásico – PreCompetitivo

Becas: Southland Ballet Academy, International Contemporary Masters.

/más info/

Sitio oficial Youth America Grand Prix: https://yagp.org.

Sitio oficial YGP Argentina: https://ygpargentina.com.ar.

@instagram.com/yagp/ @instagram.com/ygpargentina/.