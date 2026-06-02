La princesa Leonor se convierte en la primera paracaidista de la familia real española

La princesa Leonor siempre marca tendencia. Ahora, casi al culminar su preparación militar, saltó por primera vez en paracaídas en modo automático en la Base Aérea de Alcantarilla en Murcia.

Así, la princesita de Asturias se convirtió en la primera paracaidista de la familia real española. Lo hizo en el marco del tercer año de su formación militar, en el Ejército del Aire y del Espacio.

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“La Princesa de Asturias ha finalizado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), como complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA)”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

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“Tras capacitarse junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA, la Princesa de Asturias ha realizado varios saltos paracaidistas en modo automático, incluyendo un salto nocturno, y ha recibido, junto al resto de sus compañeros, el diploma y el distintivo de ‘Cazador Paracaidista’”, destaca la publicación de la Casa Real española en las redes.