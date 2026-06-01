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01 de junio de 2026 a la - 10:36

Leonor acompañó por primera vez a los reyes de España en el Día de las Fuerzas Armadas

El rey Felipe presidió el acto central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar al que por primera vez asistió la princesa Leonor. (EFE/Lavandeira Jr)
El rey Felipe presidió el acto central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar al que por primera vez asistió la princesa Leonor. (EFE/Lavandeira Jr) Lavandeira Jr

La princesa Leonor asistió por primera vez al desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. La futura reina de España acompañó a sus padres, Felipe VI y Letizia, en el acto realizado en la ciudad de Vigo.

Por ABC Color

El rey Felipe VI presidió la ceremonia central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar en el que participaron más de 3.500 efectivos. Pero la novedad fue la presencia de la princesa Leonor, quien asistió por primera vez a dicho acto oficial.

La princesa Leonor junto a sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, en el acto central del Día de la Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira Jr)
La princesa Leonor junto a sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, en el acto central del Día de la Fuerzas Armadas. (EFE/Lavandeira Jr)

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“Los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, presiden en Vigo el acto central conmemorativo del ‘Día de las Fuerzas Armadas 2026′, que se celebra en España desde 1978 como un acto institucional de homenaje a los Ejércitos y la Armada", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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El rey Felipe presidió el acto central del Día de la Fuerzas Armadas y la princesa Leonor lo acompañó por primera vez a dicha ceremonia. (EFE/Lavandeira Jr)
El rey Felipe presidió el acto central del Día de la Fuerzas Armadas y la princesa Leonor lo acompañó por primera vez a dicha ceremonia. (EFE/Lavandeira Jr)

"El desfile militar ha contado con unidades de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la UME y de la Guardia Civil", destaca la publicación en la red social de la camarita.