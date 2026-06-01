Leonor acompañó por primera vez a los reyes de España en el Día de las Fuerzas Armadas

El rey Felipe VI presidió la ceremonia central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar en el que participaron más de 3.500 efectivos. Pero la novedad fue la presencia de la princesa Leonor, quien asistió por primera vez a dicho acto oficial.

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“Los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias, presiden en Vigo el acto central conmemorativo del ‘Día de las Fuerzas Armadas 2026′, que se celebra en España desde 1978 como un acto institucional de homenaje a los Ejércitos y la Armada", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.

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"El desfile militar ha contado con unidades de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de la UME y de la Guardia Civil", destaca la publicación en la red social de la camarita.