Los reyes de España y la princesa Leonor presidieron la Pascua Militar

La Pascua Militar es un acto que se remonta al siglo XVIII y se celebra en el Palacio Real de Madrid para dar inicio al año castrense. Como cada 6 de enero, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presidieron el tradicional acto acompañados de su hija mayor, Leonor. Fue la tercer vez que la princesa de Asturias participó de la solemne ceremonia.

La futura reina de España, Leonor, se llevó todas las miradas y los flashes de los medios presentes. La princesa de Asturias lució impecable con su uniforme militar del Ejército del Aire.

“Los Reyes y la Princesa de Asturias han presidido esta mañana la tradicional celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Tras los honores de ordenanza, el Rey ha pasado revista a la formación y, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y las autoridades se han trasladado a la Saleta de Gasparini para recibir el saludo de las comisiones”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

“A continuación, en el Salón del Trono, ha tenido lugar el acto de imposición de condecoraciones por parte del Rey a 20 de los comisionados”, destaca la publicación en las redes.

