Gente
06 de enero de 2026 - 11:20

Los reyes de España y la princesa Leonor presidieron la Pascua Militar

La princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia antes de los discursos en el Salón del Trono del Palacio Real en el marco de la ceremonia de la Pascua Militar, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, este martes. (EFE/ J.J. Martín / POOL)
La princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia antes de los discursos en el Salón del Trono del Palacio Real en el marco de la ceremonia de la Pascua Militar, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, este martes. (EFE/ J.J. Martín / POOL)

La Pascua Militar una vez más estuvo presidida por Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor. Te mostramos las mejores postales de los reyes y su hija mayor durante la ceremonia realizada en el Palacio Real de Madrid.

Por ABC Color

La Pascua Militar es un acto que se remonta al siglo XVIII y se celebra en el Palacio Real de Madrid para dar inicio al año castrense. Como cada 6 de enero, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presidieron el tradicional acto acompañados de su hija mayor, Leonor. Fue la tercer vez que la princesa de Asturias participó de la solemne ceremonia.

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la reina Letizia presidieron la ceremonia de la Pascua Militar en la plaza de la Armería del Palacio Real en Madrid. (EFE/Juanjo Martín)
El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la reina Letizia presidieron la ceremonia de la Pascua Militar en la plaza de la Armería del Palacio Real en Madrid. (EFE/Juanjo Martín)

La futura reina de España, Leonor, se llevó todas las miradas y los flashes de los medios presentes. La princesa de Asturias lució impecable con su uniforme militar del Ejército del Aire.

La princesa Leonor durante la ceremonia de la Pascua Militar luciendo su uniforme del Ejército del Aire. (EFE/Juanjo Martín)
La princesa Leonor durante la ceremonia de la Pascua Militar luciendo su uniforme del Ejército del Aire. (EFE/Juanjo Martín)

“Los Reyes y la Princesa de Asturias han presidido esta mañana la tradicional celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Tras los honores de ordenanza, el Rey ha pasado revista a la formación y, junto a la Reina, la Princesa de Asturias y las autoridades se han trasladado a la Saleta de Gasparini para recibir el saludo de las comisiones”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

¡Hermosa! La princesa Leonor durante la celebración de la Pascua Militar en el Salón del Trono del Palacio Real. (EFE/ Juanjo Martín)
¡Hermosa! La princesa Leonor durante la celebración de la Pascua Militar en el Salón del Trono del Palacio Real. (EFE/ Juanjo Martín)

“A continuación, en el Salón del Trono, ha tenido lugar el acto de imposición de condecoraciones por parte del Rey a 20 de los comisionados”, destaca la publicación en las redes.

