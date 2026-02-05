Gente
05 de febrero de 2026 - 13:49

¡Cristiano Ronaldo cumple 41 años!

Cristiano Ronaldo hoy celebra sus 41 vueltas al sol.
Cristiano Ronaldo hoy celebra sus 41 vueltas al sol.Instagram/Cristiano Ronaldo

El futbolista Cristiano Ronaldo hoy celebra su cumpleaños número 41 rodeado de su hermosa familia. Su prometida Georgina Rodríguez le preparó una paella valenciana y su madre le escribió un emotivo mensaje en las redes. ¡Adelante!

Por ABC Color

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro llegó al mundo el 5 de febrero de 1985. Así que, hoy completa 41 vueltas asl sol. ¡Sí! CR7 está de cumpleaños y la celebración es a pura familia.

Con esta postal, Cristiano Ronaldo saludó a su amada Georgina Rodríguez por su cumpleaños número 32.
Cristiano Ronaldo está siendo muy mimado por su prometida Georgina Rodríguez el día de su cumpleaños.

Lea más: Cristiano Ronaldo y el amoroso saludo de cumpleaños a Georgina: “La mujer de mi vida”

Su prometida Georgina Rodríguez mostró en las redes que con sus propias manos preparó una espectacular paella, un plato valenciano que encanta a CR7, para celebrar la llegada de los 41 años del astro portugués.

La paella que preparó Georgina Rodríguez para agasajar a Cristiano Ronaldo el día de su cumpleaños número 41. (Captura de la historia de Instagram de Georgina Rodríguez)
La paella que preparó Georgina Rodríguez para agasajar a Cristiano Ronaldo el día de su cumpleaños número 41. (Captura de la historia de Instagram de Georgina Rodríguez)

Lea más: De Taylor Swift y Travis Kelce a Cristiano y Georgina: Las bodas más esperadas del 2026

Por su parte, doña Dolores Aveiro, felicitó a su hijo con una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram. “¡Hoy es un día de celebración! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío, un año más! ¡Que cumplas muchos más! ¡Pronto nos reuniremos para celebrar! ¡Besos, nos vemos pronto!“, escribió la madre de Cristiano Ronaldo.

Con esta postal, Dolores Aveiro felicitó a su hijo Cristiano Ronaldo por su cumpleaños. (Instagram/Dolores Aveiro)
Con esta postal, Dolores Aveiro felicitó a su hijo Cristiano Ronaldo por su cumpleaños. (Instagram/Dolores Aveiro)

Y, por supuesto, Cristiano Ronaldo está pasando su día especial rodeado del amor y los mimos de sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy