¡Cristiano Ronaldo cumple 41 años!

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro llegó al mundo el 5 de febrero de 1985. Así que, hoy completa 41 vueltas asl sol. ¡Sí! CR7 está de cumpleaños y la celebración es a pura familia.

Su prometida Georgina Rodríguez mostró en las redes que con sus propias manos preparó una espectacular paella, un plato valenciano que encanta a CR7, para celebrar la llegada de los 41 años del astro portugués.

Por su parte, doña Dolores Aveiro, felicitó a su hijo con una tierna dedicatoria en su cuenta de Instagram. “¡Hoy es un día de celebración! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío, un año más! ¡Que cumplas muchos más! ¡Pronto nos reuniremos para celebrar! ¡Besos, nos vemos pronto!“, escribió la madre de Cristiano Ronaldo.

Y, por supuesto, Cristiano Ronaldo está pasando su día especial rodeado del amor y los mimos de sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Junior, los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

