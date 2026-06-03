Tim Payne conoció al influencer argentino que le cambió la vida

El futbolista neozelandés Tim Payne y el influencer argentino Valentín “Valen” Scarsini concretaron un esperado encuentro en persona, luego de la campaña virtual que en los últimos días revolucionó las redes sociales del deportista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Payne compartió un video del momento en que conoció al creador de contenido, conocido en redes como @elscarso, quien la semana pasada impulsó una masiva iniciativa pidiendo a sus seguidores que apoyaran al jugador en sus plataformas digitales. La respuesta de la comunidad digital argentina e internacional transformó la presencia online de Payne en cuestión de horas.

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Junto a las imágenes de la reunión, el jugador de la selección de Nueva Zelanda expresó su gratitud por el inesperado respaldo recibido. “La semana pasada ha sido un viaje una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, por mi familia y por el fútbol de Nueva Zelanda. Un placer conocerte en persona hoy, amigo”, manifestó Payne en su publicación.

Este fenómeno en las plataformas digitales se da en un momento clave para el futbolista, en plena cuenta regresiva para la máxima cita del deporte global. La selección de Nueva Zelanda hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo lunes 15 de junio a las 22:00, enfrentando a Irán en la primera jornada del Grupo G.