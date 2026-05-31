¿Quién es Tim Payne? El futbolista viral antes del Mundial 2026

Mientras la atención mundial suele concentrarse en figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Lamine Yamal; Tim Payne, el zaguero neozelandés se volvió viral gracias a una iniciativa impulsada en redes sociales.

Detrás del inesperado crecimiento apareció el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien propuso una consigna sencilla: convertir en protagonista del Mundial al futbolista menos conocido entre todas las selecciones clasificadas.

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Tras analizar planteles y perfiles digitales de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo, el influencer identificó a Payne como uno de los futbolistas con menor presencia en redes sociales. A partir de entonces invitó a miles de usuarios a seguir su cuenta, interactuar con sus publicaciones y multiplicar las menciones en distintas plataformas.

La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, la cuenta del defensor comenzó a sumar seguidores de manera masiva. Al fenómeno se sumaron marcas internacionales, artistas y otros creadores de contenido, generando un efecto viral que terminó llevando al neozelandés a una audiencia global.

Tim Payne reaccionó a su viralización

Sorprendido por la repercusión, Payne publicó un video para agradecer el apoyo recibido. En un mensaje pronunciado parcialmente en español, expresó su gratitud por las muestras de cariño y destacó el orgullo que siente por representar a Nueva Zelanda en la próxima Copa del Mundo.

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El gesto fue ampliamente compartido y contribuyó a fortalecer aún más la conexión que miles de aficionados comenzaron a desarrollar con el jugador.

¿Quién es Tim Payne?

Nacido en Auckland y actualmente con 32 años, Tim Payne desarrolló la mayor parte de su carrera lejos de los grandes focos mediáticos. Debutó profesionalmente en 2009 y formó parte de distintos procesos de las selecciones juveniles y absoluta de Nueva Zelanda.

Actualmente integra el plantel del Wellington Phoenix y se prepara para disputar el primer Mundial de su carrera. Sin embargo, antes de debutar en el torneo, ya consiguió algo inusual: convertirse en una de las figuras más comentadas de la previa mundialista sin haber disputado un solo minuto de competencia.

Nueva Zelanda compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán. Pero independientemente de lo que ocurra en la cancha, Payne ya logró ganarse un lugar entre las historias más curiosas y virales de la Copa Mundial 2026.