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31 de mayo de 2026 a la - 17:45

¿Quién es Tim Payne? El futbolista viral antes del Mundial 2026

A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía se convirtió en una de las historias más llamativas de la previa del torneo. Se trata de Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, quien pasó de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a superar los tres millones en apenas 48 horas.

Por ABC Color

Mientras la atención mundial suele concentrarse en figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland o Lamine Yamal; Tim Payne, el zaguero neozelandés se volvió viral gracias a una iniciativa impulsada en redes sociales.

Detrás del inesperado crecimiento apareció el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien propuso una consigna sencilla: convertir en protagonista del Mundial al futbolista menos conocido entre todas las selecciones clasificadas.

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Tras analizar planteles y perfiles digitales de los jugadores que disputarán la Copa del Mundo, el influencer identificó a Payne como uno de los futbolistas con menor presencia en redes sociales. A partir de entonces invitó a miles de usuarios a seguir su cuenta, interactuar con sus publicaciones y multiplicar las menciones en distintas plataformas.

La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, la cuenta del defensor comenzó a sumar seguidores de manera masiva. Al fenómeno se sumaron marcas internacionales, artistas y otros creadores de contenido, generando un efecto viral que terminó llevando al neozelandés a una audiencia global.

Tim Payne reaccionó a su viralización

Sorprendido por la repercusión, Payne publicó un video para agradecer el apoyo recibido. En un mensaje pronunciado parcialmente en español, expresó su gratitud por las muestras de cariño y destacó el orgullo que siente por representar a Nueva Zelanda en la próxima Copa del Mundo.

El gesto fue ampliamente compartido y contribuyó a fortalecer aún más la conexión que miles de aficionados comenzaron a desarrollar con el jugador.

¿Quién es Tim Payne?

Nacido en Auckland y actualmente con 32 años, Tim Payne desarrolló la mayor parte de su carrera lejos de los grandes focos mediáticos. Debutó profesionalmente en 2009 y formó parte de distintos procesos de las selecciones juveniles y absoluta de Nueva Zelanda.

Actualmente integra el plantel del Wellington Phoenix y se prepara para disputar el primer Mundial de su carrera. Sin embargo, antes de debutar en el torneo, ya consiguió algo inusual: convertirse en una de las figuras más comentadas de la previa mundialista sin haber disputado un solo minuto de competencia.

Nueva Zelanda compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán. Pero independientemente de lo que ocurra en la cancha, Payne ya logró ganarse un lugar entre las historias más curiosas y virales de la Copa Mundial 2026.

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