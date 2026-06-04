Meghan Markle y Harry de Inglaterra celebran los cinco años de Lilibet y comparten tiernas fotos

Lilibet Diana, hija del príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, llegó al mundo el 4 de junio de 2021, a las 11.40, en el Hospital Santa Bárbara Cottage de California. Así que, hoy la pequeñita ya cumple cinco añitos.

"Nuestra niña soñada. ¡Feliz quinto cumpleaños, Lili!“, escribió hace unas horas mamá Meghan Markle en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus más de 4.600.000 seguidores dos fotografías inéditas que tienen como protagonista a la pequeña cumpleañera.

En una de las postales se ve a los Duques de Sussex muy felices junto a su hija Lilibet, quien está en brazos de su padre. Y, en otra imagen, se observa a la dulce niña en el jardín de su casa en Montecito, California.

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La princesita Lilibet Diana es la hermanita menor del principito Archie, quien cumplió 7 años el pasado 6 de mayo. Y para celebrar la vida de ambos, sus papis Meghan Markle y Harry organizaron hace pocas semanas un paseo familiar a Disneyland, en Anaheim, California.