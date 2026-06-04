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04 de junio de 2026 a la - 08:52

Meghan Markle y Harry de Inglaterra celebran los cinco años de Lilibet y comparten tiernas fotos

¡Tierna imagen! Meghan Markle y Harry de Inglaterra con Lilibeth en sus brazos.
¡Tierna imagen! Meghan Markle y Harry de Inglaterra con Lilibet en sus brazos.Instagram/Meghan Markle

La pequeña Lilibet Diana hoy cumple cinco añitos y sus orgullosos papás Meghan Markle y Harry de Inglaterra compartieron tiernas postales en las redes para celebrar la nueva vuelta al sol de la princesita. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color

Lilibet Diana, hija del príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle, llegó al mundo el 4 de junio de 2021, a las 11.40, en el Hospital Santa Bárbara Cottage de California. Así que, hoy la pequeñita ya cumple cinco añitos.

La tierna cumpleañera Lilibet Diana en el jardín de su casa en California. (Instagram/Meghan Markle)
La tierna cumpleañera Lilibet Diana en el jardín de su casa en California. (Instagram/Meghan Markle)

"Nuestra niña soñada. ¡Feliz quinto cumpleaños, Lili!“, escribió hace unas horas mamá Meghan Markle en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió con sus más de 4.600.000 seguidores dos fotografías inéditas que tienen como protagonista a la pequeña cumpleañera.

Meghan Markle con sus hijos Lilibet y Archie disfrutando momentos mágicos en Disney. (Instagram/Meghan Markle)
Meghan Markle con sus hijos Lilibet y Archie disfrutando momentos mágicos en Disney. (Instagram/Meghan Markle)

En una de las postales se ve a los Duques de Sussex muy felices junto a su hija Lilibet, quien está en brazos de su padre. Y, en otra imagen, se observa a la dulce niña en el jardín de su casa en Montecito, California.

Meghan Markle y Harry con sus hijos Lilibet y Archie en Disney.
Meghan Markle y Harry con sus hijos Lilibet y Archie en Disney. (Instagram/Meghan Markle)

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La princesita Lilibet Diana es la hermanita menor del principito Archie, quien cumplió 7 años el pasado 6 de mayo. Y para celebrar la vida de ambos, sus papis Meghan Markle y Harry organizaron hace pocas semanas un paseo familiar a Disneyland, en Anaheim, California.