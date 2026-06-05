Mily Brítez, emocionada a horas de cantar el Himno Nacional en el Defensores

Mily Brítez está más feliz que nunca desde que se enteró que será la artista encargada de cantar el Himno Nacional Paraguayo en el partido de despedida de la Albirroja antes de su viaje rumbo al Mundial 2026.

Ya faltan pocas horas para que la cantante Mily Brítez entone nuestro Himno Nacional. Ayer, estuvo ensayando en el Defensores del Chaco y desde ahí compartió con sus miles de seguidores lo emocionada que está ante la tarea que cumplirá esta tardecida en Sajonia.

“Empieza la cuenta regresiva”, escribió Mily Brítez en sus historias de Instagram junto a una imagen suya captada en los pasillos del emblemático Estadio Defensores del Chaco.

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Y, en otra historia en la red social de la camarita, la artista de Coronel Bogado destacó: “Qué emoción, qué nervios. Estoy demasiado feliz”.

¿Qué dijo Mily al enterarse que cantará el Himno Nacional?

El pasado 22 de mayo, Mily Brítez escribió en sus redes: “Hoy mi corazón está lleno de orgullo y gratitud. Tendré el honor de cantar el Himno Nacional Paraguayo en la despedida de nuestra querida Selección en el Estadio Defensores del Chaco, uniendo mi voz a la de millones de paraguayos que sueñan, sienten y vibran por estos colores”.

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“Muchos conocen mi historia. Soy una mujer trabajadora, luchadora y perseverante, que nunca dejó de prepararse ni de creer en sus sueños. He tenido la bendición de cantar en diferentes idiomas y géneros musicales, pero no existe escenario más grande ni emoción más profunda que interpretar el himno de mi patria”, había destacado Mily Brítez.