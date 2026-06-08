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08 de junio de 2026 a la - 10:24

Brad Pitt e Inés de Ramón, juntitos en la final femenina de Roland Garros

Brad Pitt y su novia Inés de Ramón no se perdieron la final femenina de Roland Garros. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
Brad Pitt y su novia Inés de Ramón no se perdieron la final femenina de Roland Garros. (EFE/EPA/YOAN VALAT) YOAN VALAT

El icónico actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón vivieron un fin de semana a puro tenis en París. La parejita asistió a la final femenina de Roland Garros y derrochó amor. ¡Pasá y mirá las postales de los tortolitos!

Por ABC Color

El actor estadounidense Brad Pitt y su novia Inés de Ramón se volvieron inseparables y el fin de semana arribaron a París, Francia, para presenciar la final femenina de Roland Garros entre Mirra Andreeva de Rusia y Maja Chwalinska de Polonia.

¡Enamorados! Brad Pitt e Inés de Ramón en la final femenina de Roland Garros entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
¡Enamorados! Brad Pitt e Inés de Ramón en la final femenina de Roland Garros entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska. (EFE/EPA/YOAN VALAT)

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Los enamorados Brad Pitt e Inés de Ramón llegaron de la manito al mítico Grand Slam Abierto de Francia, en París. Miradas cómplices, besos, arrumacos y pasión por el deporte blanco derrochó la parejita desde el palco del court Philippe-Chatrier.

El actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, bien juntitos en el Court Philippe-Chatrier en París. (Thomas SAMSON / AFP)
El actor Brad Pitt y su novia Inés de Ramón, bien juntitos en el Court Philippe-Chatrier en París. (Thomas SAMSON / AFP)

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Brad Pitt e Inés de Ramón asistieron a al final femenina del torneo Roland Garros con outfits combinados, que giraban en torno a los colores neutros y les quedaban más que bien.

Linda parejita. Brad Pitt e Inés de Ramón disfrutaron la final femenina de Roland Garros en París. (Thomas SAMSON / AFP)
Linda parejita. Brad Pitt e Inés de Ramón disfrutaron la final femenina de Roland Garros en París. (Thomas SAMSON / AFP)

La pareja compuesta por Brad Pitt e Inés de Ramón está junta desde 2022. Y, aunque el famoso actor tiene 62 años y su novia 33, los tortolitos demuestran que las casi tres décadas de diferencia de edad no son impedimento para el gran amor que se profesan.