Brad Pitt e Inés de Ramón, juntitos en la final femenina de Roland Garros

El actor estadounidense Brad Pitt y su novia Inés de Ramón se volvieron inseparables y el fin de semana arribaron a París, Francia, para presenciar la final femenina de Roland Garros entre Mirra Andreeva de Rusia y Maja Chwalinska de Polonia.
Lea más: Brad Pitt e Inés de Ramón, más enamorados que nunca
Los enamorados Brad Pitt e Inés de Ramón llegaron de la manito al mítico Grand Slam Abierto de Francia, en París. Miradas cómplices, besos, arrumacos y pasión por el deporte blanco derrochó la parejita desde el palco del court Philippe-Chatrier.
Lea más: Tom Cruise y Brad Pitt, dos leyendas juntas en Londres
Brad Pitt e Inés de Ramón asistieron a al final femenina del torneo Roland Garros con outfits combinados, que giraban en torno a los colores neutros y les quedaban más que bien.
La pareja compuesta por Brad Pitt e Inés de Ramón está junta desde 2022. Y, aunque el famoso actor tiene 62 años y su novia 33, los tortolitos demuestran que las casi tres décadas de diferencia de edad no son impedimento para el gran amor que se profesan.