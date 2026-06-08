La emotiva carta de la esposa de Braian Ojeda: “Eres un crack dentro y fuera de la cancha”

Braian Ojeda se encuentra con la Selección Paraguaya de Fútbol entrenando en el Spartan Soccer Complex de San José, California, esperando el debut de la Albirroja en el Mundial 2026. Y desde tierra guaraní, su orgullosa esposa Natalia Brítez Benegas le escribió una emotiva carta.
“Mi amor. Hoy comienza un sueño que siempre hemos anhelado y soñado como familia. Estoy inmensamente orgullosa de ti, de todo lo que has logrado desde que eras un niño. Sé todo lo que has luchado día tras día por la ilusión de convertirte en jugador profesional, y por eso hoy quiero que mires a ese niño de hace diez años y veas cuánto has avanzado, cuántas cosas has conseguido y cuántos sueños que parecían imposibles hoy se han hecho realidad”, comenzó escribiendo Naty Brítez, quien lleva cuatro años de casada con Braian Ojeda y juntos son padres de Eloísa (2).
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La esposa de Braian Ojeda además expresó en su cuenta de Instagram: “También quiero que veas todo lo que aún nos queda por cumplir juntos, porque sé que esto recién comienza. Hoy empieza a escribirse ese capítulo que aún faltaba en tu carrera del fútbol. No quiero que nunca olvides todo el esfuerzo, la dedicación y los sacrificios que te trajeron hasta aquí”.
“Mereces vivir este momento porque eres una gran persona”
Además, Naty Brítez recordó a Braian Ojeda que tiene el apoyo incondicional de sus seres queridos: “Quiero que sepas que siempre estaremos contigo. Eloísa y yo estaremos a tu lado en cada paso que des, apoyándote y acompañándote en cada desafío. También cuentas con todo el cariño de mi familia, que te quiere y te admira profundamente”.
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“Hoy deseo que disfrutes al máximo esta gran bendición que Dios te regala. Mereces vivir este momento porque eres una gran persona, un buen hijo, un excelente esposo y un hombre admirable. Eres un crack dentro y fuera de la cancha, y eso es lo que más orgullosa me hace sentir. Gracias por estos nueve años llenos de amor, aprendizaje y crecimiento. Hemos superado muchas etapas juntos y cada una de ellas nos ha fortalecido como pareja y como familia”, destacó la esposa del número 20 de la Albirroja en las redes.
Y, al finalizar la misiva de Naty Brítez dedicada a Braian Ojeda, se puede leer: “Quiero que nunca olvides cuánto te amo. Mi amor y mi admiración por ti crecen cada día más, y me siento bendecida de poder acompañarte en este hermoso camino. Te amo muchísimo, mi amor, hoy y siempre”.