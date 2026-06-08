Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran felices el baby shower de su niña en camino

En pocas semanas llegará una nueva integrante a la familia de la villarriqueña Nadia Ferreira y el cantante salsero Marc Anthony, quienes para celebrar el próximo desembarco de la esperada niña fueron los anfitriones de un mágico baby shower.

Familiares y amigos de Nadia Ferreira y Marc Anthony se dieron cita a la fiesta que tuvo lugar en un jardín de ensueño en Miami, Florida (Estados Unidos). Y, entre ellos estuvieron Ludy Ferreira, mamá de la exreina de belleza, y Eli Ferreira, hermana mayor de la vicerreina universal 2021. Ambas viajaron especialmente desde Paraguay para ser parte de la tierna celebración.

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Famosos de la talla de Natti Natasha y su esposo Raphy Pina, Lele Pons y su marido Guaynaa, el cantante Prince Royce y el presentador Carlos Aydan acudieron al baby shower de la beba en camino.

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“Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña”, expresó en sus redes sociales la feliz mamá Nadia Ferreira al tiempo de destacar: “Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia”.

No sabemos cuándo llegará la aguardada hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony, pero lo que dejaron ver sus orgullosos papás en la deco de la fiesta es que su nombre comenzará con M, como el de su hermano mayor Marquito.