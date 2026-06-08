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08 de junio de 2026 a la - 09:20

Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran felices el baby shower de su niña en camino

Nadia Ferreira en vestido rosa claro y Marc Anthony en traje claro sonríen abrazados en un evento decorado elegantemente.
Nadia Ferreira y Marc Anthony, felices ante la próxima llegada de su princesita.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony organizaron un baby shower en un mágico jardín de Miami lleno de flores y detalles rosados ante la inminente llegada de su niña. La divertida fiesta contó con la presencia de varios tíos famosos...

Por ABC Color

En pocas semanas llegará una nueva integrante a la familia de la villarriqueña Nadia Ferreira y el cantante salsero Marc Anthony, quienes para celebrar el próximo desembarco de la esperada niña fueron los anfitriones de un mágico baby shower.

Nadia Ferreira en vestido rosa claro sonríe, mientras Marc Anthony arrodillado frente a ella, vestido con saco rosa claro, en ambiente decorado.
Marc Anthony, rendido a los pies de su reina Nadia Ferreira y su princesa en camino. (Instagram/Nadia Ferreira)

Familiares y amigos de Nadia Ferreira y Marc Anthony se dieron cita a la fiesta que tuvo lugar en un jardín de ensueño en Miami, Florida (Estados Unidos). Y, entre ellos estuvieron Ludy Ferreira, mamá de la exreina de belleza, y Eli Ferreira, hermana mayor de la vicerreina universal 2021. Ambas viajaron especialmente desde Paraguay para ser parte de la tierna celebración.

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Nadia Ferreira y Marc Anthony sonríen rodeados de ocho personas en un ambiente festivo, todos con ropa clara y decoración floral de fondo.
Nadia Ferreira y Marc Anthony junto a sus famosos invitados. (Instagram/Nadia Ferreira)

Famosos de la talla de Natti Natasha y su esposo Raphy Pina, Lele Pons y su marido Guaynaa, el cantante Prince Royce y el presentador Carlos Aydan acudieron al baby shower de la beba en camino.

Nadia Ferreira sonríe con un vestido rosa claro mientras Marc Anthony sostiene un pastel decorado con un oso de peluche.
Nadia Ferreira y Marc Anthony cortando la torta del baby shower de la princesa M. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Nadia Ferreira en vestido rosa, sonriente y embarazada, conversa con mujer vestida de blanco en salón decorado con flores.
Nadia Ferreira y su madre Ludy Ferreira en la celebración del baby shower de M. (Instagram/Nadia Ferreira)

Antes de conocerte, te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue para ti, mi niña”, expresó en sus redes sociales la feliz mamá Nadia Ferreira al tiempo de destacar: “Gracias a todos los que hicieron de este día un día tan especial para nuestra familia”.

Gran arreglo floral en forma de 'M' con flores rosas en un jardín adornado, rodeado de vegetación y mesas preparadas.
La inicial M se destacó en la celebración en el jardín decorado con arreglos florales. (Instagram/Nadia Ferreira)

No sabemos cuándo llegará la aguardada hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony, pero lo que dejaron ver sus orgullosos papás en la deco de la fiesta es que su nombre comenzará con M, como el de su hermano mayor Marquito.