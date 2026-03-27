¡Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron el sexo de su bebé en camino!

A finales de enero, Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo juntos. Ahora, a dos meses de aquella tierna noticia ya revelaron el sexo del bebé en camino.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la orgullosa mamá Nadia Ferreira junto a un emoji de corazón rosado.

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Las imágenes que acompañan la publicación, también compartida por papá Marc Anthony, fueron captadas durante un paseo en yate y muestran a la mediática pareja junto a su dulce hijo Marquito.

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En las postales, Nadia Ferreira apoya un par de zapatitos en tono rosa sobre su abultada pancita, anunciando así que una niña llegará al hogar de los Muñiz-Ferreira para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor que en junio próximo cumplirá tres años.