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27 de marzo de 2026 - 15:35

¡Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron el sexo de su bebé en camino!

Nadia Ferreira y Marc Anthony con esta tierna postal confirmaron que una niña está en camino.
Nadia Ferreira y Marc Anthony con esta tierna postal confirmaron que una niña está en camino.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron en las redes sociales el sexo del bebé que aguardan ansiosos y felices. Con unas tiernas postales la famosa pareja confirmó que Marquito tendrá una hermanita. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color

A finales de enero, Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo juntos. Ahora, a dos meses de aquella tierna noticia ya revelaron el sexo del bebé en camino.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la orgullosa mamá Nadia Ferreira junto a un emoji de corazón rosado.

¡Familia feliz! Nadia Ferreira, con la niña a bordo; Marc Anthony y Marquito. (Instagram/Nadia Ferreira)
¡Familia feliz! Nadia Ferreira, con la niña a bordo; Marc Anthony y Marquito. (Instagram/Nadia Ferreira)

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Las imágenes que acompañan la publicación, también compartida por papá Marc Anthony, fueron captadas durante un paseo en yate y muestran a la mediática pareja junto a su dulce hijo Marquito.

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Muy pronto una niña llegará al hogar de los Muñiz-Ferreira en Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)
Muy pronto una niña llegará al hogar de los Muñiz-Ferreira en Miami. (Instagram/Nadia Ferreira)

En las postales, Nadia Ferreira apoya un par de zapatitos en tono rosa sobre su abultada pancita, anunciando así que una niña llegará al hogar de los Muñiz-Ferreira para sumarse a las travesuras de su hermanito mayor que en junio próximo cumplirá tres años.