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05 de mayo de 2026 a la - 15:10

¿Para qué vino Nadia Ferreira a Paraguay?

Nadia Ferreira y su bebé a bordo se encuentran tierra guaraní.
Nadia Ferreira y su bebé a bordo se encuentran tierra guaraní.Instagram/Nadia Ferreira

Nuestra compatriota Nadia Ferreira ayer anunció que venía en un avión rumbo a Paraguay y hace unas horas ya llegó procedente de Miami a tierra guaraní. Pasá que te contamos para qué vino la vicerreina universal 2021.

Por ABC Color

“De camino a mi otra casa”, escribió ayer Nadia Ferreira en sus historias de Instagram ya desde el avión que la traía a nuestro país. Y, hace unas horas, expresó feliz en la misma red social: “Buenos días desde Paraguay” junto a una postal de su desayuno, que incluía café con leche, jugo, huevos revueltos y las infaltables delicias típicas como el mbeju y las chipitas.

El desayun Nadia Ferreira en tierra guaraní. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
El desayuno Nadia Ferreira en tierra guaraní. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

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Hace unos días, Nadia Ferreira había adelantado a sus seguidores: “Este mes trae muchas sorpresas y cosas que me emocionan, además de mi cumpleaños... ¡Así que, definitivamente mi mes! Welcome May".

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Nadia Ferreira llegó a Paraguay para ser parte de un exclusivo encuentro de mujeres. (Instagram/Nadia Ferreira)
Nadia Ferreira llegó a Paraguay para ser parte de un exclusivo encuentro de mujeres. (Instagram/Nadia Ferreira)

La vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira se encuentra en Asunción para ser parte de un exclusivo encuentro de mujeres líderes de diferentes ámbitos que se realizará esta tarde en el Club Centenario.

Así se preparaba Nadia Ferreira para el evento de esta tarde. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)
Así se preparaba Nadia Ferreira para el evento de esta tarde. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)