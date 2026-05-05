¿Para qué vino Nadia Ferreira a Paraguay?

“De camino a mi otra casa”, escribió ayer Nadia Ferreira en sus historias de Instagram ya desde el avión que la traía a nuestro país. Y, hace unas horas, expresó feliz en la misma red social: “Buenos días desde Paraguay” junto a una postal de su desayuno, que incluía café con leche, jugo, huevos revueltos y las infaltables delicias típicas como el mbeju y las chipitas.

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Hace unos días, Nadia Ferreira había adelantado a sus seguidores: “Este mes trae muchas sorpresas y cosas que me emocionan, además de mi cumpleaños... ¡Así que, definitivamente mi mes! Welcome May".

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La vicerreina universal 2021 Nadia Ferreira se encuentra en Asunción para ser parte de un exclusivo encuentro de mujeres líderes de diferentes ámbitos que se realizará esta tarde en el Club Centenario.