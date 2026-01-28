¡Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan a su segundo hijo juntos!

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida", escribió feliz y emocionada Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram. Y, por supuesto, la publicación fue compartida por el orgulloso papá Marc Anthony.

“Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, se puede leer junto a la tierna postal de Nadia Ferreira con el bebé a bordo, mientras su mano, la de papá Marc y la del dulce Marquito tocan la incipiente pancita embarazada.

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron la feliz noticia de que pronto se agrandará la familia en una fecha muy especial, pues hoy 28 de enero celebran su tercer aniversario de bodas.

Recordemos que la parejita dio el “sí, quiero” el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum en Miami, Florida (Estados Unidos) en una majestuosa fiesta que reunió a varias celebridades.

El octavo hijo de Marc Anthony

El bebé en camino será el octavo hijo del cantante salsero Marc Anthony, pues junto a su exnovia Debbie Rosado son padres de Arianna y Chase. Además, tiene dos hijos llamados Cristian y Ryan con su exesposa Dayanara Torres, Miss Universo 1993.

De su relación con su exesposa Jennifer López nacieron los mellizos Emme y Maximilian. Y de su matrimonio con Nadia Ferreira ya tiene a Marquito, quien pronto se estrenará como hermanito mayor.