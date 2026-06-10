Celeste Amarilla desplegó elegancia albirroja en un outfit tricolor

Celeste Amarilla fue hoy a la sesión del Senado ataviada con un look pensado al mínimo detalle, a tono con la festiva ocasión que tiene a todos los paraguayos entusiasmadísimos. Pero para ella, nada de remeras de algodón, un kepis o una escarapela.

Se jugó al todo o nada con un concienzudo look albirrojo de pies a cabeza. No dejó nada librado al azar: incluyó hasta la bijú, el maquillaje, los accesorios y la manicure.

Ella misma se encargó luego de postear las fotos en sus redes sociales, para que sus seguidores pudieran apreciar los detalles. Por copy puso solo tres palabras: “Desde que nací…“, una frase que todo fan de la selección paraguaya puede completar.

De abajo arriba: calzó botas bucaneras rojas, una falda en bouclé colorado por abajo de la rodilla, un cinturón con el monograma de Louis Vuitton, una camiseta de hilo con lentejuelas bordadas y ribetes de la bandera paraguaya y un aplique de bandera, un blazer estructurado azul, y por encima un sacón de tweed tricolor.

El labial y el esmalte de uñas también fueron rojos. Y como cartera eligió una Dior champagne metalizada.

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Sus fotos dispararon un tendal de comentarios en sus cuentas de redes sociales. Mientras que unos admiraban su elegancia y su figura, otros le criticaban la ostentación y le atribuían el ser “superflua”.

Solo en Facebook, al momento de publicar estas líneas, el posteo llevaba más de quinientas opiniones.

Una bandera paraguaya de joyas

Celeste es conocida por usar accesorios maximalistas y con mucha personalidad. Esta vez recurrió a tres anillos “statement” (piezas llamativas y grandes) con engastes dorados contundentes, que además forman estratégicamente los colores de la bandera paraguaya.

Aunque no dio mayor información al respecto, las piedras podrían ser un jaspe rojo, coral o ágata roja, una madreperla y una lapislázuli o sodalita.