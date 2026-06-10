Nadia Ferreira y su baby shower al más puro estilo paraguayo en Miami

Faltan pocas semanas para la llegada del segundo bebé de Nadia Ferreira y sus amigas paraguayas residentes en Miami organizaron un baby shower para mimarla. Stephi Stegman, Gisela Iribas, Faby Rojas, Janny Sosa, Zahira Afara fueron algunas de las encargadas de armar el agasajo a la vicerreina universal 2021 y su princesita en camino.

“Trayendo un pedacito de Paraguay para consentir a nuestras niñas. Para nosotras fue muy especial preparar este momento y poder regalarte, aunque sea por unas horas, un pedacito de nuestro país en cada detalle. Te queremos mucho Nadia Ferreira y ya contamos los días para conocerte, princesa”, escribió Stephi Stegman, una de las organizadoras del encuentro, en su cuenta de Instagram.

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“Se pasaron con todo, bebé y yo estamos tan felices. ¡Gracias chicas! ¡Las quiero mucho!“, respondió mamá Nadia Ferreira al posteo de Stephi Stegman.

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El menú del baby shower “Modo Paraguay” llamado “Ñandegordopata Party” estuvo compuesto por bocaditos típicos como marineritas, mbeju tradicional, chipa guasu, chipa almidón y mbeju napolitano. Además, las invitadas saborearon empanadas caseras y el plato principal fue vori vori con pollo. Y tampoco faltó la mesa de dulces.

Y, por supuesto, a la fiesta paraguaya en Miami no podía faltar la feliz abuela Ludy Ferreira, quien expresó emocionada en sus redes: “No importa dónde estemos, nuestras raíces siempre nos acompañan. Hoy celebramos a Nadia rodeada de amor, familia, amigos y los sabores de Paraguay, en una tarde tan especial”.