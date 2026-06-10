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10 de junio de 2026 a la - 10:00

Nadia Ferreira y su baby shower al más puro estilo paraguayo en Miami

Doce mujeres sonrientes en camisetas rojas y blancas, sosteniendo banderas de Paraguay en un fondo decorado con flores.
Nadia Ferreira y sus amigas paraguayas luciendo las camisetas de la Albirroja.Instagram/Ludy Ferreira

La villarriqueña Nadia Ferreira fue agasajada con un baby shower por la próxima llegada de su princesita. La celebración al más puro estilo paraguayo fue organizada por sus amigas compatriotas residentes en Miami y no faltaron el vori vori y el mbeju.

Por ABC Color

Faltan pocas semanas para la llegada del segundo bebé de Nadia Ferreira y sus amigas paraguayas residentes en Miami organizaron un baby shower para mimarla. Stephi Stegman, Gisela Iribas, Faby Rojas, Janny Sosa, Zahira Afara fueron algunas de las encargadas de armar el agasajo a la vicerreina universal 2021 y su princesita en camino.

Grupo de mujeres y una niña sonrientes, vestidas con tonos claros y un vestido rosa tradicional, en un ambiente decorativo festivo.
La agasajada Nadia Ferreira en su baby shower "Modo Paraguay". (Instagram/Ludy Ferreira)

“Trayendo un pedacito de Paraguay para consentir a nuestras niñas. Para nosotras fue muy especial preparar este momento y poder regalarte, aunque sea por unas horas, un pedacito de nuestro país en cada detalle. Te queremos mucho Nadia Ferreira y ya contamos los días para conocerte, princesa”, escribió Stephi Stegman, una de las organizadoras del encuentro, en su cuenta de Instagram.

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Nadia Ferreira en vestido rosa, tocándose la barriga, sonríe junto a Stephi Stegman en conjunto blanco, en decoración de flores rosadas y blancas.
¡Bellezas made in Paraguay! Nadia Ferreira y Stephi Stegman. (Instagram/Stephi Stegman)

Se pasaron con todo, bebé y yo estamos tan felices. ¡Gracias chicas! ¡Las quiero mucho!“, respondió mamá Nadia Ferreira al posteo de Stephi Stegman.

Nadia Ferreira sonríe mientras sostiene un plato, acompañada de tres mujeres en un brunch decorado con flores.
Nadia Ferreira y su mami Ludy amasando la preparación para la rica chipa paraguaya. (Instagram/Ludy Ferreira)

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El menú del baby shower “Modo Paraguay” llamado “Ñandegordopata Party” estuvo compuesto por bocaditos típicos como marineritas, mbeju tradicional, chipa guasu, chipa almidón y mbeju napolitano. Además, las invitadas saborearon empanadas caseras y el plato principal fue vori vori con pollo. Y tampoco faltó la mesa de dulces.

Mesa festiva con canasta de hortensias y platos de sopa, en un ambiente acogedor y familiar.
El vori vori, la mejor sopa del mundo, fue el plato principal del baby shower. (Instagram/Ludy Ferreira)

Y, por supuesto, a la fiesta paraguaya en Miami no podía faltar la feliz abuela Ludy Ferreira, quien expresó emocionada en sus redes: “No importa dónde estemos, nuestras raíces siempre nos acompañan. Hoy celebramos a Nadia rodeada de amor, familia, amigos y los sabores de Paraguay, en una tarde tan especial”.