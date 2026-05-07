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07 de mayo de 2026 a la - 14:31

Nadia Ferreira es portada de revista ¡Hola! con su princesa a bordo

Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira en la portada de la revista ¡Hola!
Nuestra bella compatriota Nadia Ferreira en la portada de la revista ¡Hola! Instagram/HOLA! USA

Nuestra compatriota Nadia Ferreira es portada de la Edición Américas de la famosa revista ¡Hola! En la previa del Día de la Madre, la villarriqueña habla sobre su segundo embarazo y su familia en las páginas de la emblemática publicación.

Por ABC Color

Nadia Ferreira es tapa de la icónica revista ¡Hola!, donde luce espléndida con su bebé a bordo, enfundada en un vestido negro. “Exclusiva. Nadia Ferreira. La llegada de una princesa”, se puede leer en la portada de la publicación.

“¡Feliz Día de las Madres! Nadia Ferreira nos abre su corazón para hablar, por primera vez, sobre su segundo embarazo junto a Marc Anthony y regalarnos su primer posado oficial mientras la pareja espera a su princesa", se destaca en la cuenta oficial de Instagram de la revista ¡Hola!.

Nadia Ferreira posando para ¡Hola! con su princesa a bordo. (Instagram/HOLA! USA)
Nadia Ferreira posando para ¡Hola! con su princesa a bordo. (Instagram/HOLA! USA)

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“En una exclusiva para ¡HOLA!, la modelo paraguaya comparte su proceso como madre de dos, la tierna reacción de su primer hijo, Marquito, al enterarse que se convertirá en hermano mayor y todos los detalles de esta hermosa etapa que está viviendo", se puede leer en el posteo de la revista ¡Hola!

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Nadia Ferreira luce más espléndida que nunca en su segundo embarazo. (Instagram/HOLA! USA)
Nadia Ferreira luce más espléndida que nunca en su segundo embarazo. (Instagram/HOLA! USA)

Junto a las bellas imágenes de Nadia Ferreira en Miami, la publicación de ¡Hola! en las redes afirma: “La felicidad en casa está a tope y las fotos reflejan la plenitud de la exreina de belleza junto al salsero”.