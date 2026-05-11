Nadia Ferreira estuvo de doble festejo en Miami

Tras sus días en Paraguay, Nadia Ferreira aterrizó en Miami, Florida, justo para recibir sus 27 años y compartir con su hijo Marquito y su esposo Marc Anthony el Día de la Madre, celebración que en Estados Unidos fue ayer domingo 10.

“Doble festejo. Día de las Madres y mi cumpleaños. Me siento feliz, agradecida y muy bendecida”, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a las imágenes del tierno momento que vivió a pura familia en el calor de su hogar en Miami.

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Y fue Marc Anthony el encargado de preparar el desayuno y organizar todos los detalles de la sorpresa de cumpleaños para nuestra bella compatriota que está en la dulce espera de su segundo hijo juntos.

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“¡Gracias amor por esta sorpresa tan especial!”, destacó feliz y emocionada Nadia Ferreira en las redes.

“Me desperté con esto. Eres el mejor, amor. Gracias por hacerme sentir tan especial. ¡Un año más de vida”, expresó Nadia Ferreira en otro posteo en sus historias de Instagram donde mostraba la deco que giró en torno al rosa.