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11 de mayo de 2026 a la - 09:59

Nadia Ferreira estuvo de doble festejo en Miami

¡Bellísima cumpleañera! Nadia Ferreira recibió así de hermosa sus 27 años.
¡Bellísima cumpleañera! Nadia Ferreira recibió así de hermosa sus 27 años.Instagram/Nadia Ferreira

Nadia Ferreira ayer estuvo de doble festejo en su residencia de Miami. La villarriqueña fue sorprendida con un desayuno preparado por Marc Anthony para celebrar su cumpleaños y el Día de la Madre. Y, por supuesto, no faltaron la torta, las flores, los regalos y los mimos del cantante y su hijo Marquito.

Por ABC Color

Tras sus días en Paraguay, Nadia Ferreira aterrizó en Miami, Florida, justo para recibir sus 27 años y compartir con su hijo Marquito y su esposo Marc Anthony el Día de la Madre, celebración que en Estados Unidos fue ayer domingo 10.

Una postal llena de amor. Nadia Ferreira recibiendo un gran abrazo de cumpleaños de parte de su hijo Marquito y su esposo Marc Anthony. (Instagram/Nadia Ferreira)
Una postal llena de amor. Nadia Ferreira recibiendo un gran abrazo de cumpleaños de parte de su hijo Marquito y su esposo Marc Anthony. (Instagram/Nadia Ferreira)

“Doble festejo. Día de las Madres y mi cumpleaños. Me siento feliz, agradecida y muy bendecida”, escribió Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram junto a las imágenes del tierno momento que vivió a pura familia en el calor de su hogar en Miami.

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Y fue Marc Anthony el encargado de preparar el desayuno y organizar todos los detalles de la sorpresa de cumpleaños para nuestra bella compatriota que está en la dulce espera de su segundo hijo juntos.

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Mamá Nadia Ferreira con Marquito, el niño que pronto cumplirá tres años y se estrenará como hermano mayor. (Instagram/Nadia Ferreira)
Mamá Nadia Ferreira con Marquito, el niño que pronto cumplirá tres años y se estrenará como hermano mayor. (Instagram/Nadia Ferreira)

“¡Gracias amor por esta sorpresa tan especial!”, destacó feliz y emocionada Nadia Ferreira en las redes.

“Me desperté con esto. Eres el mejor, amor. Gracias por hacerme sentir tan especial. ¡Un año más de vida”, expresó Nadia Ferreira en otro posteo en sus historias de Instagram donde mostraba la deco que giró en torno al rosa.