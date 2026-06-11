Naiel Aguilera, la fan de la Albirroja que se volvió viral

Hace una semana, la vida de Daniela Naiel Aguilera Fischer transcurría de manera normal. Pero luego del partido amistoso entre Paraguay y Honduras, todo cambió para la modelo. Es que la jovencita compartió en sus redes algunas postales donde se la ve con la camiseta Albirroja alentando a la Selección Paraguaya de Fútbol en el Defensores del Chaco y las mismas se volvieron virales en cuestión de horas.

Las imágenes de Naiel Aguilera revolucionaron las redes sociales y ahora todos hablan de ella. Pero, ¿quién es la fan albirroja viral? La bella paraguaya nació en Mariano Roque Alonso, durante mucho tiempo vivió en Limpio y ahora reside en Asunción. Es modelo e influencer y estudiante de Sicología.

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Naiel Aguilera también fue Miss Teen Paraguay 2022 y representó a nuestro país en el certamen Miss Teen Mundial en El Salvador. Además, no descartaría presentarse próximamente para competir por la corona de Miss Universo Paraguay.

La influencer Naiel Aguilera desde siempre fue fanática de nuestra selección de fútbol, según puede verse en sus redes sociales. Así, en setiembre de 2025 publicó en su cuenta de Instagram un video bailando con la Albirroja puesta y sumó más de 25 mil Me Gusta.

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Y, hace solo dos días, la joven compartió un breve audiovisual apoyando a la Albirroja y junto al mismo escribió: “Emocionada por este viernes. Arranca el sueño mundialista y no puedo esperar para alentar a la Albirroja. ¡Vamos Paraguay!“. La publicación de Naiel Aguilera ya cosecha más de 45 mil Me Gusta.

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También hay que destacar que la cantidad de seguidores de Naiel Aguilera en Instagram sube minuto a minuto. Hasta ahora, la fan viral de la Albirroja ya suma más de 127 mil fans cibernáticos en la red social de la camarita.