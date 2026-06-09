Gretha Matiauda, Miss Universo Paraguay, alentará a la Albirroja en Los Ángeles

Tras su gira por Miami, que incluyó sesiones de fotos, desfiles de diseñadores internacionales y entrevistas en varios programas de Telemundo, ahora la Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda se prepara para otra inolvidable experiencia.

Gretha Matiauda estará en Los Ángeles con su camiseta de la Albirroja puesta parar alentar a la Selección Paraguaya de Fútbol en su partido ante Estados Unidos este viernes.

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“Paraguay vuelve al Mundial luego de 16 años. La emoción une a todo un país en un mismo sueño. Y este próximo 12 de junio en Los Ángeles, nuestra Miss Universe Paraguay 2026, Gretha Matiauda estará presente apoyando con orgullo a la Albirroja en este momento histórico”, anunciaron en la cuenta de Instagram Miss Universe Paraguay.

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“Porque cuando juega Paraguay, late más fuerte el corazón de todos. ¡Vamos Paraguay!“, destaca la publicación en redes sociales junto a la imagen de Gretha Matiauda luciendo la camiseta de la Selección Paraguaya de Fútbol.