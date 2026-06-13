Taylor Swift, deslumbrante en la gala del Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift (36) lució más bella que nunca en la ceremonia durante la cual volvió a hacer historia. Esta vez, al convertirse en la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores.

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La cantautora estadounidense Taylor Swift llegó deslumbrante al Hotel Marriott Marquis de Nueva York, donde se desarrolló la edición número 55 de la Gala Anual del Salón de la Fama de los Compositores.

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La estrella pop Taylor Swift, quien en pocas semanas dará el “sí, quiero” a Travis Kelce, llegó a la ceremonia de gala del Salón de la Fama de los Compositores enfundada en un maxivestido strapless negro con detalles florales.

La elegante prenda que lució la intérprete de “Love History” fue diseñada por Sarah Burton para la afamada casa de moda Givenchy.