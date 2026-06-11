De Taylor Swift a Chalamet, los famosos presentes en las Finales de la NBA
El Madison Square Garden se llenó de estrellas anoche en el cuarto partido de las Finales de la NBA, un encuentro que disputaron los San Antonio Spurs y los New York Knicks. Taylor Swift, Timothée Chalamet y Adam Sandler fueron algunos de los famosos que estuvieron en primerísima fila.
Por ABC Color
El cuarto juego de las Finales de la NBA reunió a varias estrellas de Hollywood en el Madison Square Garden. El partido entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks tuvo como espectadores de lujo a varias celebridades mundiales.
La icónica cantante Taylor Swift llegó feliz para apoyar a los New York Knicks y se sentó en primerísima fila junto a sus amigas. Muy cerca suyo estuvo el famoso actor Ben Stiller y su esposa Christine Taylor.
El director de cine Spike Lee fue otro famoso que brindó todo su apoyo a los New York Knicks. Tampoco quedaron atrás el presentador Jimmy Fallon y el comendiante Jerry Seinfeld, quienes disfrutaron al máximo de la victoria del equipo neoyorkino.