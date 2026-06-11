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11 de junio de 2026 a la - 13:00

De Taylor Swift a Chalamet, los famosos presentes en las Finales de la NBA

Taylor Swift apoyando con todo a los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
Taylor Swift apoyando con todo a los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Dustin Satloff/Getty Images/AFP) 003500+0000 DUSTIN SATLOFF

El Madison Square Garden se llenó de estrellas anoche en el cuarto partido de las Finales de la NBA, un encuentro que disputaron los San Antonio Spurs y los New York Knicks. Taylor Swift, Timothée Chalamet y Adam Sandler fueron algunos de los famosos que estuvieron en primerísima fila.

Por ABC Color

El cuarto juego de las Finales de la NBA reunió a varias estrellas de Hollywood en el Madison Square Garden. El partido entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks tuvo como espectadores de lujo a varias celebridades mundiales.

Timothée Chalamet reacciona tras el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Dustin Satloff/Getty Images/AFP)
Timothée Chalamet reacciona tras el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

La icónica cantante Taylor Swift llegó feliz para apoyar a los New York Knicks y se sentó en primerísima fila junto a sus amigas. Muy cerca suyo estuvo el famoso actor Ben Stiller y su esposa Christine Taylor.

Christine Taylor, Ben Stiller, Este Haim y Taylor Swift en primera fila del cuarto partido de las Finales de la NBA. (Al Bello/Getty Images/AFP)
Christine Taylor, Ben Stiller, Este Haim y Taylor Swift en primera fila del cuarto partido de las Finales de la NBA. (Al Bello/Getty Images/AFP)

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Adam Sandler también estuvo presente en el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Al Bello/Getty Images/AFP)
Adam Sandler también estuvo presente en el cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Al Bello/Getty Images/AFP)

El galán de cine Timothée Chalamet y su colega Adam Sandler también se mostraron eufóricos durante todo el partido alentando a los New York Knicks.

Spike Lee fue otro famoso que asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Al Bello/Getty Images/AFP)
Spike Lee fue otro famoso que asistió al cuarto partido de las Finales de la NBA de 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (Al Bello/Getty Images/AFP)

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El director de cine Spike Lee fue otro famoso que brindó todo su apoyo a los New York Knicks. Tampoco quedaron atrás el presentador Jimmy Fallon y el comendiante Jerry Seinfeld, quienes disfrutaron al máximo de la victoria del equipo neoyorkino.

El comediante estadounidense Jerry Seinfeld celebra junto a otros aficionados ante la ventaja de los New York Knicks durante el cuarto partido de las Finales de la NBA, disputado entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El comediante estadounidense Jerry Seinfeld celebra junto a otros aficionados ante la ventaja de los New York Knicks durante el cuarto partido de las Finales de la NBA, disputado entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)