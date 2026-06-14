Sofía Marín nos representará en el Miss Teen Model Internacional

Miss Teen Model Paraguay Sofía Marín nos representará en la décima edición del certamen Miss Teen Model Internacional del 15 al 22 de junio en la ciudad de Lima, Perú.

La jovencita Sofía Marín cumplió 17 años en marzo pasado y cursa el segundo año de la Educación Media. Le apasiona el arte, sobre todo pintar y dibujar, y le encanta ayudar a los demás.

Sofía Marín se preparó integralmente durante varios meses antes de viajar rumbo a Perú con la maleta cargada de sueños. La joven anhela traer la corona de Miss Teen Model Internacional 2026 a tierra guaraní, para así repetir la hazaña de dos paraguayas que lograron ese objetivo.

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Recordemos que dos compatriotas ya se alzaron con el título de Miss Teen Model Internacional. En el 2016, la paraguaya Carla Garelli trajo el cetro a Paraguay y en 2021, Caia Cibils se coronó como Miss Teen Model Internacional.