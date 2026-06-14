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14 de junio de 2026 a la - 10:00

Sofía Marín nos representará en el Miss Teen Model Internacional

La jovencita Sofía Marín (17) representará a Paraguay en el certamen Miss Teen Model Internacional 2026. El evento se desarrollará en Lima, Perú, desde este lunes 15 de junio.

Por ABC Color

Miss Teen Model Paraguay Sofía Marín nos representará en la décima edición del certamen Miss Teen Model Internacional del 15 al 22 de junio en la ciudad de Lima, Perú.

La jovencita Sofía Marín cumplió 17 años en marzo pasado y cursa el segundo año de la Educación Media. Le apasiona el arte, sobre todo pintar y dibujar, y le encanta ayudar a los demás.

Mujer sonriente con vestido rojo corto y floral, de pie frente a una mesa en un elegante salón moderno.
Sofía Marín representará a nuestro país en el certamen Miss Teen Model Internacional. (Instagram/Sofía Marín)

Sofía Marín se preparó integralmente durante varios meses antes de viajar rumbo a Perú con la maleta cargada de sueños. La joven anhela traer la corona de Miss Teen Model Internacional 2026 a tierra guaraní, para así repetir la hazaña de dos paraguayas que lograron ese objetivo.

Lea más: Paraguaya ganó Miss Teen Model Internacional 2016

Una mujer con corona y vestido colorido sostiene la bandera de Paraguay frente al Palacio de López en un evento al aire libre.
Sofía Marín llevará en alto la bandera paraguaya en el certamen internacional a realizarse en Perú. (Instagram/Sofía Marín)

Recordemos que dos compatriotas ya se alzaron con el título de Miss Teen Model Internacional. En el 2016, la paraguaya Carla Garelli trajo el cetro a Paraguay y en 2021, Caia Cibils se coronó como Miss Teen Model Internacional.