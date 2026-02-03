Gente
03 de febrero de 2026 - 09:21

¡Tynka y Nelson Haedo celebran 21 años de puro amor!

¡Hermosa pareja! Nelson y Tynka Haedo Valdez ya llevan 21 años juntos.
Nelson Haedo Valdez y Tynka Mescheder ayer recordaron felices aquel 2 de febrero de 2005, cuando un flechazo los unió para siempre. “Hace 21 años te conocí y por eso solo puedo decir una palabra: gracias”, expresó el enamorado León Guaraní en sus redes.

Por ABC Color

La romántica historia entre Tynka Mescheder y Nelson Haedo Valdez ya lleva más de dos décadas, pero al parecer el paso del tiempo solo acrecienta el amor que se profesan.

“Hoy hace 21 años te conocí y por eso solo puedo decir una palabra: gracias. Gracias a Dios. Dar gracias a la vida. Gracias por la hermosa familia que tenemos juntos”, escribió emocionado Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con su amada Tynka.

Nelson Haedo y Tynka Mescheder, a inicios del noviazgo, en Alemania.
Gracias por tu amor y sobre todo por aguantarme, Amor. Por todos los recuerdos que hemos compartido, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que está por venir mi vida te digo gracias”, destacó el León Guaraní en sus redes sociales.

En familia. Nelson y Tynka Haedo Valdez con sus hijos Samuel, Noemí y Leonie. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
Tynka y Nelson Haedo Valdez comenzaron su noviazgo hace 21 años y unieron sus vidas en matrimonio el 13 de diciembre de 2008, hace ya 17 años.

Frutos del gran amor que une a Tynka y Nelson Haedo Valdez llegaron al mundo sus tres hijos: Samuel, Noemí y Leonie.