¡Tynka y Nelson Haedo celebran 21 años de puro amor!

La romántica historia entre Tynka Mescheder y Nelson Haedo Valdez ya lleva más de dos décadas, pero al parecer el paso del tiempo solo acrecienta el amor que se profesan.

“Hoy hace 21 años te conocí y por eso solo puedo decir una palabra: gracias. Gracias a Dios. Dar gracias a la vida. Gracias por la hermosa familia que tenemos juntos”, escribió emocionado Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram en una publicación conjunta con su amada Tynka.

“Gracias por tu amor y sobre todo por aguantarme, Amor. Por todos los recuerdos que hemos compartido, por todo lo que hemos vivido y por todo lo que está por venir mi vida te digo gracias”, destacó el León Guaraní en sus redes sociales.

Tynka y Nelson Haedo Valdez comenzaron su noviazgo hace 21 años y unieron sus vidas en matrimonio el 13 de diciembre de 2008, hace ya 17 años.

Frutos del gran amor que une a Tynka y Nelson Haedo Valdez llegaron al mundo sus tres hijos: Samuel, Noemí y Leonie.