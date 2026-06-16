¡Neymar será papá por quinta vez!

Neymar dio una tierna noticia en pleno Mundial 2026. El integrante de la selección de fútbol de Brasil y su novia Bruna Biancardi anunciaron la próxima llegada de una nueva integrante a su familia.

“Tenemos algunas noticias para compartir contigo”, escribió Bruna Biancardi en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video familiar del momento de la revelación de sexo del baby a bordo.

La publicación también fue compartida por Neymar, quien respondió emocionado: “Me estoy volviendo loco. 4 niñas hermosas”.

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La bebé en camino será la quinta heredera de Neymar, pues además de se padre de Mavie y Mel, frutos de su amor con Bruna Biancardi, tiene dos hijos más.

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El brasileño Neymar también es papá del adolescente Davi Lucca, quien nació cuando el futbolista estaba en pareja con Carolina Dantas, y la pequeña Helena, su hija con Amanda Kimberlly.