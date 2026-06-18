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18 de junio de 2026 a la - 08:55

El español Javier Bardem dejó sus huellas en Hollywood

El actor español Javier Bardem posa durante su ceremonia de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (VALERIE MACON / AFP)
El actor español Javier Bardem posa durante su ceremonia de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (VALERIE MACON / AFP)191311+0000 VALERIE MACON

El actor Javier Bardem estampó las huellas de sus manos y pies en el Teatro Chino de Hollywood. Así, el esposo de Penélope Cruz se convirtió en el primer español en recibir este recocimiento en el emblemático sitio.

Por ABC Color

Javier Bardem fue homenajeado en Hollywood, específicamente en el icónico Teatro Chino, donde en el marco de una emotiva ceremonia dejó las huellas de sus manos y pies.

¡Feliz! Javier Bardem en el TCL Chinese Theatre IMAX de Hollywood. Bardem fue homenajeado con la tradicional ceremonia de huellas de manos y pies en reconocimiento a sus contribuciones a la industria cinematográfica. (EFE/EPA/NINA PROMMER)
¡Feliz! Javier Bardem en el TCL Chinese Theatre IMAX de Hollywood. Bardem fue homenajeado con la tradicional ceremonia de huellas de manos y pies en reconocimiento a sus contribuciones a la industria cinematográfica. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

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El actor de 57 años se mostró feliz al impregnar sus manos y pies en el cemento fresco del escenario teatral de Los Ángeles. Así, Javier Bardem se convirtió en el primer español en recibir el reconocimiento en el emblemático sitio.

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Las huellas de las manos y los pies del actor español Javier Bardem plasmadas en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (VALERIE MACON / AFP)
Las huellas de las manos y los pies del actor español Javier Bardem plasmadas en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (VALERIE MACON / AFP)

Penélope Cruz no pudo acompañar a su esposo Javier Bardem en tan importante ocasión, pues se encuentra de gira promocionando su película The Invite. Pero el actor homenajeado en Hollywood estuvo arropado por el amor de sus hijos Leo (15) y Luna (12).