El español Javier Bardem dejó sus huellas en Hollywood

Javier Bardem fue homenajeado en Hollywood, específicamente en el icónico Teatro Chino, donde en el marco de una emotiva ceremonia dejó las huellas de sus manos y pies.

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El actor de 57 años se mostró feliz al impregnar sus manos y pies en el cemento fresco del escenario teatral de Los Ángeles. Así, Javier Bardem se convirtió en el primer español en recibir el reconocimiento en el emblemático sitio.

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Penélope Cruz no pudo acompañar a su esposo Javier Bardem en tan importante ocasión, pues se encuentra de gira promocionando su película The Invite. Pero el actor homenajeado en Hollywood estuvo arropado por el amor de sus hijos Leo (15) y Luna (12).