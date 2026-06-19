Florencia Peña anunció por error la muerte del papá de Messi y estalló un escándalo en Argentina.

Un verdadero terremoto mediático sacude el universo del streaming y el espectáculo argentino. Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta tras protagonizar un gravísimo error al aire: anunciar la falsa muerte de Jorge Messi, el padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El insólito episodio ocurrió durante la emisión de El Show del Verano, el ciclo que la actriz conducía en Luzu TV. En pleno desarrollo del Mundial, y ante una audiencia masiva, Flor interrumpió el programa para dar una “primicia de último momento” que terminó siendo una fake news total. A los minitutos, y en medio de un repudio generalizado, la propia familia Messi tuvo que salir a desmentir la información a través de un comunicado oficial.

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“Dije lo que me pidieron”: el descargo y las lágrimas de Florencia Peña

Tras el revuelo, los programas de espectáculos salieron a buscar la palabra de la actriz, quien se mostró visiblemente afectada, mortificada y al borde del llanto. Flor no esquivó los micrófonos y dio su versión de los hechos, apuntando directamente al detrás de escena.

“Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire y me dijeron por la cucaracha esa noticia; me pidieron que la dijera”, explicó compungida.

La conductora detalló que en ese momento se encontraba en shock, sin acceso a su teléfono ni a una computadora para corroborar los datos, por lo que confió ciegamente en su equipo de trabajo. “Repetí lo que me pidieron que diga. No quise lastimar a nadie, pido de corazón disculpas a la familia Messi”, concluyó en su descargo en redes sociales, donde también admitió que se sentía “muy avergonzada de haber sido el vehículo de este dolor”.

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La contundente decisión de Nico Occhiato y Luzu TV

La reacción del canal de streaming no se hizo esperar. Nicolás Occhiato, creador y dueño de Luzu TV, utilizó sus redes sociales para desmarcarse de forma tajante de lo sucedido, asegurando que lo ocurrido no representa bajo ningún punto de vista la forma de comunicar de su productora.

Poco después, las autoridades de la señal emitieron un firme comunicado institucional donde catalogaron el error como “inadmisible” y anunciaron severas medidas estructurales:

Desvinculación inmediata: todo el equipo de producción responsable de acercar la información falsa al micrófono fue echado del canal.

Fin del ciclo: asimismo, confirmaron que, ante la gravedad de la situación, Florencia Peña decidió dar un paso al costado y concluir su participación en Luzu TV.

Javier Milei se sumó a la polémica en redes

Como era de esperarse, el escándalo escaló hasta las esferas políticas. El presidente Javier Milei se hizo eco de la noticia en su cuenta de X (antes Twitter) y apuntó con munición gruesa contra la conductora y el rol de ciertos comunicadores.

Bajo el título de “CORPO BASURA”, el mandatario tildó las declaraciones de Peña como “aberrantes e inescrupulosas”, señalando que, incluso si el dato hubiese sido real, invadía la privacidad de un ciudadano. Fiel a su estilo confrontativo con los medios tradicionales, Milei calificó a la actriz de “chimentera de poca monta” y aprovechó el traspié para cuestionar con dureza a los periodistas que no chequean la información antes de difundirla.