¿Luis Miguel está de alta tras una cirugía cardíaca?

El emblemático cantante Luis Miguel habría recibido el alta tras una cirugía cardíaca a la que supuestamente fue sometido en Nueva York, según medios internacionales.

El artista de 56 años habría sido operado en el Hospital Mount Sinai de la Gran Manzana. Pero según fuentes del exterior, Luismi ya se estaría recuperando en México.

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Cuentan los que saben que Paloma Cuevas no se habría despegado del Sol de México para cuidarlo durante su supuesta internación en Nueva York.

Hasta el momento, ni el famoso cantante ni su novia española se han referido a la delicada cirugía a la que habría sido sometido Luis Miguel Gallego Basteri.