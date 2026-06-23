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23 de junio de 2026 a la - 14:01

¿Luis Miguel está de alta tras una cirugía cardíaca?

Luis Miguel brindará este miércoles 20 de marzo un único show en nuestro país. (Instagram/Luis Miguel)
Luis Miguel habría pasado por una cirugía del corazón.Instagram/Luis Miguel

Luis Miguel habría recibido el alta médica tras una supuesta cirugía cardíaca en Nueva York, según medios internacionales. El cantante ya se recupería en México, aseguran las noticias que llegan del exterior.

Por ABC Color

El emblemático cantante Luis Miguel habría recibido el alta tras una cirugía cardíaca a la que supuestamente fue sometido en Nueva York, según medios internacionales.

El artista de 56 años habría sido operado en el Hospital Mount Sinai de la Gran Manzana. Pero según fuentes del exterior, Luismi ya se estaría recuperando en México.

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El cantante Luis Miguel ya estaría de alta tras la supuesta cirugía cardíaca. (EFE/ Salas)
El cantante Luis Miguel ya estaría de alta tras la supuesta cirugía cardíaca. (EFE/ Salas)

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Cuentan los que saben que Paloma Cuevas no se habría despegado del Sol de México para cuidarlo durante su supuesta internación en Nueva York.

Hasta el momento, ni el famoso cantante ni su novia española se han referido a la delicada cirugía a la que habría sido sometido Luis Miguel Gallego Basteri.