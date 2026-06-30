¡Así reaccionaron los mediáticos ante el gran triunfo de la Albirroja!

La Albirroja desató todo tipo de festejos tras la victoria de anoche ante la selección de fútbol de Alemania. Y, por supuesto, los famosos no fueron la excepción y celebraron eufóricos el pase de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

“¡Pasaron 16 años… 16 años esperando volver a vivir algo así! Y hoy estar acá, viendo a Paraguay clasificar, viviendo 120 minutos, cantando y alentando, fue demasiado especial para mí, de los recuerdos para toda la vida! Gracias Dios por regalarme este momento", expresó la modelo internacional Stephi Stegman, quien estuvo presente en el Boston Stadium y lució una camiseta de la Albirroja de Atenas 2004.

La actriz Lali González celebró con gritos la victoria de Paraguay ante Alemania. Lo hizo ataviada con los colores de la Albirroja.

“¡Es Feriado Nacional! ¡No importa nada más! Mi país está feliz y yo también. Gracias a todos los amigos de otros países que me escribieron a compartir esta felicidad", expresó Lali González en su cuenta de Instagram.

El nutricionista compatriota Chris Ferreira, quien reside en Nueva York, festejó el gran triunfo paraguayo con su madre que se encuentra de visita en el país del Norte.

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“¿Y ahora quién es el equipo de tercer nivel, Alemania ? ¿Cómo? ¿No te escuché bien, sorry? ¿Qué dijiste?“, escribió Chris Ferreira.

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La mediática pareja compuesta por la influencer y periodista Silvita Romero y el doctor David Mussi celebró en el calor de su hogar el batacazo de Paraguay en Boston.

“¡Indescriptible! ¡Épico! Histórico! Heroico! ¡Que locura! ¡Vamos Albirrojaaa! ¡Sufriendo hasta el último minuto! ¡Vamoooo!“, expresó en sus redes David Mussi.

La influencer Emilia Aranda y toda su familia lloraron al festejar el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania.

“¡Cómo te amo, Paraguay! Caemos, nos levantamos y seguimos creyendo. Que esto nos recuerde algo: jamás menosprecies al más pequeño, porque cuando Dios va delante, no hay imposible", escribió Emilia Aranda en su cuenta de Instagram.

El músico Amado Sarabia volvía a nuestro país tras ver los partidos de fase de grupo de la Albirroja en Estados Unidos. En pleno vuelo rumbo a Asunción se enteró de la victoria del selecionado guaraní y se puso a cantar con guitarra en manos: “Desde que nací soy albirrojo...”.

“¡Vamos Paraguay carajoooo! ¡Nunca viví un partido así en mi vida!“, expresó el artista Amado Sarabia, hijo del recordado Amado del Paraguay.