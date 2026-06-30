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30 de junio de 2026 a la - 09:11

La emoción de la esposa de Julio Enciso: “Siempre creímos en ti”

Ramón Sosa besa a Julio Enciso, ambos con camisetas en colores vibrantes, en un estadio con asientos vacíos y pantallas gigantes.
Julio Enciso y Melissa Cardona dándose un beso en el estadio de Boston al culminar el encuentro entre Paraguay y Alemania.Instagram/Melissa Cardona

Melissa Cardona dedicó un conmovedor mensaje a su esposo Julio Enciso tras la victoria de la Albirroja. El caaguaceño fue el encargado de marcar el primer gol ante Alemania y la colombiana agradeció a Dios por vivir este momento. ¡Adelante!

Por ABC Color

La colombiana Melissa Cardona estuvo en las gradas del Boston Stadium junto a sus suegros, Angelina Espínola y Luis Enciso, apoyando con todo a la Albirroja y, en especial, a su esposo Julio César Enciso.

Julio Enciso celebra tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, en Boston. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
Julio Enciso celebra tras marcar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, en Boston. (EFE/EPA/SHAWN THEW)

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Y, para la felicidad de Melissa Cardona, fue su marido el encargado de marcar el primer gol de Paraguay ante Alemania. “Durante semanas oramos por este momento… y hoy vimos a Dios responder de la manera más hermosa”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la esposa de Julio Enciso.

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Ramón Sosa con camiseta oscura y gafete, y Julio Enciso con top a rayas, sonriendo en un estadio lleno de aficionados.
Melissa Cardona y Julio Enciso celebrando juntitos la victoria de Paraguay ante Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Instagram/Melissa Cardona)

“Siempre creímos en ti, en tu talento, en tu corazón y en todo lo que eres capaz de lograr. Estoy demasiado orgullosa de verte brillar, porque detrás de este momento hay esfuerzo, sacrificio y un Dios que es grande contigo y te está guiando en cada paso. Todo honor sea para Él. Te amo mi amor”, destacó Melissa Cardona junto a unas postales junto al jugador número 19 de la Albirroja.

Y, por supuesto, fue Julio Enciso uno de los primeros en reaccionar al emotivo posteo de Melissa Cardona. “Sos la mejor, te amo mi amor”, respondió La Joya.

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