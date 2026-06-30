La emoción de la esposa de Julio Enciso: “Siempre creímos en ti”

La colombiana Melissa Cardona estuvo en las gradas del Boston Stadium junto a sus suegros, Angelina Espínola y Luis Enciso, apoyando con todo a la Albirroja y, en especial, a su esposo Julio César Enciso.

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Y, para la felicidad de Melissa Cardona, fue su marido el encargado de marcar el primer gol de Paraguay ante Alemania. “Durante semanas oramos por este momento… y hoy vimos a Dios responder de la manera más hermosa”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la esposa de Julio Enciso.

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“Siempre creímos en ti, en tu talento, en tu corazón y en todo lo que eres capaz de lograr. Estoy demasiado orgullosa de verte brillar, porque detrás de este momento hay esfuerzo, sacrificio y un Dios que es grande contigo y te está guiando en cada paso. Todo honor sea para Él. Te amo mi amor”, destacó Melissa Cardona junto a unas postales junto al jugador número 19 de la Albirroja.

Y, por supuesto, fue Julio Enciso uno de los primeros en reaccionar al emotivo posteo de Melissa Cardona. “Sos la mejor, te amo mi amor”, respondió La Joya.