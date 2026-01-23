Julio Enciso está de cumple. ¿Qué mensaje le dedicó su esposa?

Julio Enciso, jugador de la Albirroja y del Racing de Estrasburgo, hoy está de cumpleaños. El futbolista completa 22 vueltas al sol y su esposa colombiana Melissa Cardona lo llenó de halagos en las redes sociales.

“Feliz cumpleaños, mi amor… mi esposo. Gracias por ser mi compañero, mi paz, mi risa y mi hogar. Te admiro más de lo que imaginas, porque detrás de todo lo que haces hay un hombre increíble, noble y lleno de amor", comenzó escribiendo Melissa Cardona para felicitar a Julio Enciso el día de su cumpleaños número 22.

“Le pido a Dios que te cuide siempre, que te bendiga en cada paso y que te cumpla todo lo que sueñas. Y yo prometo seguir estando aquí, amándote, apoyándote y eligiéndote todos los días. Que privilegio amarte", destacó Meli Cardona en su cuenta de Instagram.

Y, por supuesto, fue Julio Enciso el primero en reaccionar a la publicación de su esposa. “Mi chiquitita hermosa, muchas gracias amor, agradezco a Dios por permitirme pasar estos momentos juntos, Te amo mi vida”, expresó el albirrojo cumpleañero.

