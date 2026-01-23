Gente
23 de enero de 2026 - 11:32

Julio Enciso está de cumple. ¿Qué mensaje le dedicó su esposa?

¡Linda parejita! El cumpleañero Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona.
¡Linda parejita! El cumpleañero Julio Enciso y su esposa Melissa Cardona.Instagram/Melissa Cardona

El futbolista Julio César Enciso hoy cumple 22 años y su enamorada esposa Melissa Cardona le dedicó unas emotivas líneas en las redes sociales. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

Julio Enciso, jugador de la Albirroja y del Racing de Estrasburgo, hoy está de cumpleaños. El futbolista completa 22 vueltas al sol y su esposa colombiana Melissa Cardona lo llenó de halagos en las redes sociales.

Julio César Enciso hoy cumple 22 años. (Instagram/Melissa Cardona)
Julio César Enciso hoy cumple 22 años. (Instagram/Melissa Cardona)

Lea más: Así saludó Julio Enciso a su esposa cumpleañera: “Celebro tu vida con el corazón lleno de gratitud”

“Feliz cumpleaños, mi amor… mi esposo. Gracias por ser mi compañero, mi paz, mi risa y mi hogar. Te admiro más de lo que imaginas, porque detrás de todo lo que haces hay un hombre increíble, noble y lleno de amor", comenzó escribiendo Melissa Cardona para felicitar a Julio Enciso el día de su cumpleaños número 22.

¡Felices, los novios! Julio Enciso y Melissa Cardona.
Julio Enciso y Melissa Cardona el día que se juraron amor eterno.

Lea más: Julio Enciso recorrió París con sus padres y su esposa

“Le pido a Dios que te cuide siempre, que te bendiga en cada paso y que te cumpla todo lo que sueñas. Y yo prometo seguir estando aquí, amándote, apoyándote y eligiéndote todos los días. Que privilegio amarte", destacó Meli Cardona en su cuenta de Instagram.

“No hay palabras suficientes para describir lo afortunada que soy por tenerte", destacó Melissa Cardona en su mensaje a Julio Enciso. (Instagram/Melissa Cardona)
Julio Enciso y su inseparable compañera de vida Melissa Cardona. (Instagram/Melissa Cardona)

Y, por supuesto, fue Julio Enciso el primero en reaccionar a la publicación de su esposa. “Mi chiquitita hermosa, muchas gracias amor, agradezco a Dios por permitirme pasar estos momentos juntos, Te amo mi vida”, expresó el albirrojo cumpleañero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy