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01 de julio de 2026 a la - 10:06

Andrea Quattrocchi celebró la vida de Mauro: “3 años de mi segundo bebé”

Hombre sostiene a niño mientras mujer sonriente acompaña. Fondo decorado con temática de carreras, ambiente colorido y festivo.
Andrea Quattrocchi y Darío López con el cumpleañero Mauro y el hermanito mayor Bruno.Instagram/Andrea Quattrocchi

La conductora y actriz Andrea Quattrocchi y su esposo Darío López organizaron una fiesta infantil para celebrar el tercer cumpleaños de su segundo hijo, el dulce Mauro. ¡Pasá y mirá las postales familiares!

Por ABC Color

La familia de Andrea Quattrocchi estuvo de fiesta. Es que el más pequeñito de la casa, Mauro López Quattrocchi, llegó al tercer año de vida. Y, para agasajarlo, sus orgullosos papis prepararon una fiesta cuya deco giró en torno a los Hot Wheels

Mujer sonriente con blusa marrón y dos niños en prendas informales, rodeados de decoración festiva y una torta temática de 'Hot Wheels'.
Andrea Quattrocchi con sus hijos Mauro y Bruno. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

“Feliz cumple mi hijo hermoso. 3 años de mi segundo bebé y la vida pasa volando con locura. Quiero detener cada segundo para disfrutar más de todas tu etapas”, expresó mamá Andrea Quattrocchi en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Que no permita la vida que me olvide nunca de todos los detalles de esta versión de niño cariñoso y terrible que sos…“.

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Mujer sonriente con blusa marrón y falda corta de cuero, sostiene la mano de un niño en camiseta blanca y pantalones de cuadros, rodeados de decoraciones coloridas.
Andrea Quattrocchi con el cumpleañero Mauro. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

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“¡Te prometo tratar de hacerte feliz toda la vida y amarte con locura cada día! Ser mamá es el regalo más grande que me hizo la vida", se puede leer al final del mensaje de Andrea Quattrocchi dirigido al cumpleañero Mauro.

Mujer de cabello largo abrazando a un niño en fiesta temática de Hot Wheels, rodeados de globos naranjas y azules.
Mamá Andrea Quattrocchi y Maurito dándose un abrazo lleno de amor. (Instagram/Andrea Quattrocchi)

Andrea Quattrocchi y Darío López unieron sus vidas en matrimonio el 4 de mayo de 2019, luego de cuatro años de noviazgo. La pareja tiene dos hijos: Bruno, que llegó al mundo en noviembre de 2021, y Mauro, nacido en junio de 2023.