Andrea Quattrocchi celebró la vida de Mauro: “3 años de mi segundo bebé”

La familia de Andrea Quattrocchi estuvo de fiesta. Es que el más pequeñito de la casa, Mauro López Quattrocchi, llegó al tercer año de vida. Y, para agasajarlo, sus orgullosos papis prepararon una fiesta cuya deco giró en torno a los Hot Wheels

“Feliz cumple mi hijo hermoso. 3 años de mi segundo bebé y la vida pasa volando con locura. Quiero detener cada segundo para disfrutar más de todas tu etapas”, expresó mamá Andrea Quattrocchi en su cuenta de Instagram, donde además destacó: “Que no permita la vida que me olvide nunca de todos los detalles de esta versión de niño cariñoso y terrible que sos…“.

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“¡Te prometo tratar de hacerte feliz toda la vida y amarte con locura cada día! Ser mamá es el regalo más grande que me hizo la vida", se puede leer al final del mensaje de Andrea Quattrocchi dirigido al cumpleañero Mauro.

Andrea Quattrocchi y Darío López unieron sus vidas en matrimonio el 4 de mayo de 2019, luego de cuatro años de noviazgo. La pareja tiene dos hijos: Bruno, que llegó al mundo en noviembre de 2021, y Mauro, nacido en junio de 2023.