Alejandro “Kaku” Romero, a pura familia en Nueva York

El albirrojo Alejandro “Kaku” Romero junto a su esposa Karen y sus hijos Catalina (8) y Milo (11) están disfrutando de unos días a puro relax y familia en la ciudad de Nueva York.

El jugador del Al Ain FC y su familia ya visitaron el emblemático Puente de Brooklyn, Time Square, el Puente de Manhattan, el Memorial 9-11 y otros emblemáticos sitios de La Gran Manzana.

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Pero antes de compartir las postales de su merecido paseo en familia, Kaku Romero había publicado un emotivo posteo con mucho sentimiento albirrojo.

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“Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Solo me queda dar las gracias a Paraguay y a cada uno de mis compañeros por permitirme vivir y disfrutar momentos que jamás imaginé”, había señalado Alejandro Romero, quien además destacó: “Me llevo recuerdos que quedarán conmigo para siempre. ¡Gracias de corazón! Ha sido un viaje increíble… Te amo Albirroja“.