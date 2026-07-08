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08 de julio de 2026 a la - 11:46

Alejandro “Kaku” Romero, a pura familia en Nueva York

Alejandro Romero Gamarra Kaku, mujer con cabello oscuro y niños en camiseta blanca y roja, posan felices bajo pantallas LED en Times Square.
Alejandro Kaku Romero y su familia posando felices en Times Square, Nueva York.Instagram/Alejandro Romero

Alejandro “Kaku” Romero Gamarra y su familia recorrieron los lugares más icónicos de Nueva York. Tras culminar la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, el futbolista, su esposa e hijos disfrutan días de relax en La Gran Manzana.

Por ABC Color

El albirrojo Alejandro “Kaku” Romero junto a su esposa Karen y sus hijos Catalina (8) y Milo (11) están disfrutando de unos días a puro relax y familia en la ciudad de Nueva York.

Alejandro Kaku Romero sonríe con chaqueta negra y camiseta blanca, rodeado de personas con paraguas en el Puente de Brooklyn.
Alejandro Kaku Romero caminando por el Puente de Brooklyn. (Instagram/Alejandro Romero)

El jugador del Al Ain FC y su familia ya visitaron el emblemático Puente de Brooklyn, Time Square, el Puente de Manhattan, el Memorial 9-11 y otros emblemáticos sitios de La Gran Manzana.

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Alejandro Romero Gamarra, de pie con ropa casual, habla a un grupo de adultos y niños en un entorno urbano lluvioso.
Alejandro Romero Gamarra junto a su esposa Karen y sus hijos Catalina y Milo en el Memorial del 11 de Septiembre en Nueva York. (Instagram/Alejandro Romero)

Pero antes de compartir las postales de su merecido paseo en familia, Kaku Romero había publicado un emotivo posteo con mucho sentimiento albirrojo.

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Alejandro Romero sonríe junto a dos niños vestidos de un equipo de fútbol y una mujer en camiseta clara, bajo una lluvia ligera.
Alejandro Romero y su familia en una calle urbana, con el puente de Manhattan de fondo. (Instagram/Alejandro Romero)

“Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Solo me queda dar las gracias a Paraguay y a cada uno de mis compañeros por permitirme vivir y disfrutar momentos que jamás imaginé”, había señalado Alejandro Romero, quien además destacó: “Me llevo recuerdos que quedarán conmigo para siempre. ¡Gracias de corazón! Ha sido un viaje increíble… Te amo Albirroja“.

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