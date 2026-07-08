Valeria Troche, chef y nutricionista de la Albirroja: “No es solo cocinar. Hay estrategia”

La chef y nutricionista Valeria Troche forma parte del gran equipo que acompaña muy de cerca a la Selección Paraguaya de Fútbol. En sus manos está la responsabilidad de preparar el menú de los jugadores de la Albirroja.

“La comida también se planifica. No es solo cocinar. Es entender el rendimiento, los tiempos, la recuperación y lo que cada cuerpo necesita para competir al máximo nivel. Ser chef de atletas es diseñar cada plato con intención. Detrás de cada servicio, hay estrategia”, se puede leer en su cuenta de Instagram.

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Y, tras el destacado paso de la Albirroja en el Mundial 2026, Valeria Troche escribió unas emotivas líneas en las redes. “Agradecida por el privilegio inmenso de representar a mi país. Desde mi lugar. Desde mi cancha. Haciendo un trabajo muchas veces silencioso, detrás de escena, pero entregándolo todo cada día para que esta enorme rueda siguiera girando”, expresó la chef y nutricionista al tiempo de destacar: “Satisfecha porque sé que di todo de mí. Porque dejé el corazón, la energía y cada pedacito de lo que soy en este camino. Porque pude aportar mi granito de arena a un sueño que no era solo nuestro, sino el sueño de todo un país. Un país que volvió a creer, a ilusionarse y a latir junto después de tantos años”.

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Valeria Troche: “Cada esfuerzo valió la pena”

La chef y nutricionista Valeria Troche, quien mimó con tortilla, mbeju y chipa guasu a los jugadores de la Albirroja mientras estaban en Estados Unidos, también se mostró: “Orgullosa de haber sido parte de la historia que escribimos en este último mes. De llevar nuestra bandera en alto y de ver, una vez más, de qué estamos hechos los paraguayos. Somos de los que pelean. De los que sufren. De los que caen y vuelven a levantarse. De los que miran de frente cualquier desafío y se plantan con un ‘Vencer o Morir’, ante lo que sea que se ponga enfrente”.

Y, por supuesto, Valeria Troche contó que está: “Feliz por haber compartido este camino con un equipo de una calidad profesional enorme, pero de una calidad humana todavía más grande. Porque hoy me llevo personas, abrazos, miradas y momentos que valen más que cualquier palabra. Me llevo alegrías y lágrimas. Risas y nervios. Aliento, ilusión y esperanza. Me llevo días eternos, cansancio, emociones a flor de piel y recuerdos que nadie, nunca, va a poder sacarme del corazón. Y si algo me queda después de todo esto, es la certeza de que cada esfuerzo valió la pena. Por mi país. Por nuestra gente. Por los que nunca dejaron de creer. Por todos los que volvieron a soñar con nosotros. GRACIAS, PARAGUAY. GRACIAS, ALBIRROJA”.