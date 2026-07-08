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08 de julio de 2026 a la - 11:01

Rubén Rodríguez cumple 48 años de casado: “Montón de vivencias, momentos e historias”

Hombres y mujeres en atuendo formal sonríen y levantan copas, rodeados de flores en un salón elegante.
Rubén Rodríguez y Ana María Cardozo de Rodríguez celebran su aniversario de bodas número 48. Instagram/Rubén Rodríguez

El conductor Rubén Rodríguez y su esposa Ana María Cardozo hoy cumplen 48 años de casados. El Pionero se mostró reflexivo en las redes, donde compartió un conmovedor mensaje. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

Rubén Rodríguez y Ana María Cardozo se juraron amor eterno el 8 de julio de 1978. Así que, hoy celebran un nuevo aniversario de bodas, juntitos y siempre enamorados.

“Hoy celebramos el camino al medio siglo... desde jóvenes hasta hoy. 48 años de matrimonio 1978/2026″, escribió el conductor de radio y tevé Rubén Rodríguez en su cuenta de Instagram.

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Cuatro personas sonrientes, dos hombres y dos mujeres, visten camisetas con la palabra 'PARAGUAY', en un ambiente interior festivo.
Ana María y Rubén Rodríguez con su hijo Junior Rodríguez y su nuera Fátima Román. (Instagram/Rubén Rodríguez)

“Montón de vivencias, momentos e historias... En la actualidad disfrutando estabilidad y logros, viendo crecer la familia. El regalo es estar y la felicidad poder vivirla... una vida plena”, destacó El Pionero en las redes.

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Rubén Rodríguez y Ana María Cardozo salieron a cenar solitos el día de su aniversario de bodas. (Instagram/Rubén Rodríguez)
¡Hermosa pareja! Rubén Rodríguez y Ana María Cardozo. (Instagram/Rubén Rodríguez)

Rubén Rodríguez compartió una imagen donde se lo puede ver con su amada Ana María el día del “sí, quiero” y en la actualidad.

“Las tristezas, enfermedades y malos momentos nos pusieron a prueba en nuestra fé, amor y unidad. ¡Si estamos fuertes y vivos es un regalo de Dios... Gracias a Él y felicidades Aninchi... luchadora de batallas!“, se puede leer al final del mensaje de El Pionero, ya camino al medio siglo de matrimonio.