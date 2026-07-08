Rubén Rodríguez cumple 48 años de casado: “Montón de vivencias, momentos e historias”

Rubén Rodríguez y Ana María Cardozo se juraron amor eterno el 8 de julio de 1978. Así que, hoy celebran un nuevo aniversario de bodas, juntitos y siempre enamorados.

“Hoy celebramos el camino al medio siglo... desde jóvenes hasta hoy. 48 años de matrimonio 1978/2026″, escribió el conductor de radio y tevé Rubén Rodríguez en su cuenta de Instagram.

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“Montón de vivencias, momentos e historias... En la actualidad disfrutando estabilidad y logros, viendo crecer la familia. El regalo es estar y la felicidad poder vivirla... una vida plena”, destacó El Pionero en las redes.

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Rubén Rodríguez compartió una imagen donde se lo puede ver con su amada Ana María el día del “sí, quiero” y en la actualidad.

“Las tristezas, enfermedades y malos momentos nos pusieron a prueba en nuestra fé, amor y unidad. ¡Si estamos fuertes y vivos es un regalo de Dios... Gracias a Él y felicidades Aninchi... luchadora de batallas!“, se puede leer al final del mensaje de El Pionero, ya camino al medio siglo de matrimonio.