Junior Rodríguez cumplió 47 y Fátima Román le dedicó un emotivo mensaje

Junior Rodríguez completó una nueva vuelta al sol. ¡Sí! El hijo de El Pionero Rubén Rodríguez cumplió 47 años y su enamorada esposa, la cantante Fátima Román, utilizó las redes sociales para felicitarlo.

“¡Feliz vida a mi Esposo! Feliz cumpleaños al hombre con quien aprendí que el amor no siempre es perfecto… Pero cuando es verdadero, siempre encuentra la manera que así se sienta. En todos estos años, vivimos días hermosos, de risas, sueños y abrazos que parecían sanar todo. Pero también atravesamos muchos momentos difíciles", comenzó escribiendo Fátima Román, conocida como La Emperatriz de la Cumbia.

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“Hoy deseo que la vida le regale paz, salud, éxitos y muchísima felicidad. Que nunca le falten fuerzas para seguir luchando por sus sueños, y por todo aquello que hace bien a su corazón. Y sobre todo, deseo que nunca perdamos esa capacidad de seguir construyendo juntos, aún en medio de los procesos más difíciles”, destacó Fátima Román junto a unas postales que tienen como protagonista al cumpleañero Junior Rodríguez.

Fátima Román a Junior: “Que Dios te bendiga”

La cantante Fátima Román además se mostró muy agradecida por la vida de su esposo Rubén Rodríguez Junior, con quien se casó el 29 de setiembre de 2024 ante el altar del Santuario Virgen del Rosario de la ciudad de Luque.

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“Agradezco por cada momento vivido, por lo bueno y también por lo malo, porque todo nos enseñó algo y nos hizo más fuertes. Feliz cumpleaños, Rubén Rodríguez Junior. Que Dios te bendiga, y que la vida siempre te abrace brindándote lo mejor. Por la gracia de Dios, por la vida, por nuestro mes… ¡Salud Taurino!“, se puede leer al final del mensaje de cumpleaños que Fátima Román dedicó a su marido.

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Y, por supuesto, Junior Rodríguez respondió romántico a la misiva que escribió Fátima Román: “Qué hermosa dedicatoria amor. Siempre lo hablamos y siempre te repito lo que escribo acá. No dejas de sorprenderme en todos los sentidos. Mujer maravillosa con carácter y con metas en la vida. Una esposa con todas las letras. ¡Te amo!“.