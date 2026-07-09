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09 de julio de 2026 a la - 13:27

La infanta Sofía pronunció su primer discurso oficial arropada por el amor de los reyes de España

El rey Felipe VI y la reina Letizia acompañaron a la infanta Sofía en Zaragoza, donde pronunció su primer discurso oficial en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. (EFE/ Javier Cebollada)
El rey Felipe VI y la reina Letizia acompañaron a la infanta Sofía en Zaragoza, donde pronunció su primer discurso oficial en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. (EFE/ Javier Cebollada) Javier Cebollada

Sofía, la segunda hija de los reyes Felipe VI y Letizia de España, pronunció por primera vez un discurso oficial. La jovencita de 19 años tuvo el apoyo de sus padres y su hermana, la princesa Leonor, en tan importante ocasión.

Por ABC Color

La infanta Sofía fue la protagonista de su tercer acto oficial en solitario y además fue la primera vez que pronunció un discurso institucional. Sus padres, Felipe VI y Letizia, y su hermana Leonor, quisieron acompañarla en este día tan especial y llegaron hasta Zaragoza para arroparla con mucho amor.

La Infanta Sofía haciendo su primer discurso en Zaragoza en el marco de la primera edición de las ayudas “Docentes Referentes”. (Instagram/Casa de Su Majestad el Rey)
La Infanta Sofía haciendo su primer discurso en Zaragoza en el marco de la primera edición de las ayudas “Docentes Referentes”. (Instagram/Casa de Su Majestad el Rey)

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La princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron al encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que reconocen la excelencia educativa en España. (EFE/ Javier Cebollada)
La princesa Leonor y la infanta Sofía asistieron al encuentro de trabajo con los 25 docentes finalistas de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que reconocen la excelencia educativa en España. (EFE/ Javier Cebollada)

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“La Infanta Sofía, acompañada por los Reyes y la Princesa de Asturias, ha entregado esta tarde en Zaragoza la primera edición de las ayudas ‘Docentes Referentes’ de la Fundación Ibercaja, asumiendo por primera vez la presidencia de honor de una iniciativa institucional y subrayando su compromiso con la educación y la juventud”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.