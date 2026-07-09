La infanta Sofía pronunció su primer discurso oficial arropada por el amor de los reyes de España

La infanta Sofía fue la protagonista de su tercer acto oficial en solitario y además fue la primera vez que pronunció un discurso institucional. Sus padres, Felipe VI y Letizia, y su hermana Leonor, quisieron acompañarla en este día tan especial y llegaron hasta Zaragoza para arroparla con mucho amor.

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“La Infanta Sofía, acompañada por los Reyes y la Princesa de Asturias, ha entregado esta tarde en Zaragoza la primera edición de las ayudas ‘Docentes Referentes’ de la Fundación Ibercaja, asumiendo por primera vez la presidencia de honor de una iniciativa institucional y subrayando su compromiso con la educación y la juventud”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española.