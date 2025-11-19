La princesa Leonor y la infanta Sofía regresarán a Madrid para el homenaje a la reina Sofía

La princesa Leonor y la infanta Sofía arroparán a su abuela, la reina Sofía, en una fecha muy importante para toda la familia real española.

Las jovencitas que estudian lejos de Madrid estarán presentes en la ceremonia durante la cual el rey Felipe VI impondrá el collar de la Orden del Toisón de Oro a su madre, en el marco de los festejos de los 50 años de la restauración de la monarquía en España.

La princesita de Asturias, Leonor, viajará desde Murcia a Madrid, pues la futura reina de España estudia en la Academia del Aire de San Javier. Por su parte, la infanta Sofía llegará a la capital española desde Portugal, donde está formándose en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa.

Así, las hermanas Leonor y Sofía dejarán sus obligaciones estudiantiles por unas horas para acompañar a su abuela paterna en el histórico homenaje que recibirá este viernes.

La reina emérita Sofía, de 87 años, recibirá la Orden del Toisón de Oro “por su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”.