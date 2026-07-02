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02 de julio de 2026 a la - 09:28

Kate Middleton revoluciona Wimbledon con su presencia sorpresa

La princesa de Gales, Kate Middleton, saluda sonriente a su llegada al Campeonato de Wimbledon en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La princesa de Gales, Kate Middleton, saluda sonriente a su llegada al Campeonato de Wimbledon en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Kate Middleton llegó de sorpresa al All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se disputa el Campeonato de Wimbledon, y revolucionó el icónico recinto deportivo. ¡Pasá y mirá las fotos de la princesa de Gales!

Por ABC Color

Kate Middleton sorprendió a todos los presentes en la cuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. ¡Sí! La princesa de Gales llegó inesperadamente y con una gran sonrisa de felicidad al All England Lawn Tennis and Croquet Club, ubicado en el suroeste de Londres.

Kate Middleton comparte con unos niños durante la cuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
Kate Middleton comparte con unos niños durante la cuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. (Andrew Matthews / POOL / AFP)

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La esposa del príncipe William de Inglaterra arribó más bella que nunca a Wimbledon enfundada en un impecable traje azul y observó desde el palco el encuentro entre el británico Arthur Fery y el finlandés Otto Virtanen.

Así de elegante llegó Kate Middleton a Wimbledon hoy jueves 2 de julio. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Así de elegante llegó Kate Middleton a Wimbledon hoy jueves 2 de julio. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Pero, antes de sentarse a ver el partido en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, la futura reina de Inglaterra saludó y posó con sus fans en Wimbledon. Además, Kate Middleton estuvo en la entrada escaneando entradas y controlando el acceso del público.

Kate Middleton y el exjugador de tenis británico Tim Henman (arriba, al centro) observando el partido entre el británico Arthur Fery y el finlandés Otto Virtanen. (Andrew Matthews / POOL / AFP)
Kate Middleton y el exjugador de tenis británico Tim Henman (arriba, al centro) observando el partido entre el británico Arthur Fery y el finlandés Otto Virtanen. (Andrew Matthews / POOL / AFP)