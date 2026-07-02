Kate Middleton revoluciona Wimbledon con su presencia sorpresa

Kate Middleton sorprendió a todos los presentes en la cuarta jornada del Campeonato de Wimbledon 2026. ¡Sí! La princesa de Gales llegó inesperadamente y con una gran sonrisa de felicidad al All England Lawn Tennis and Croquet Club, ubicado en el suroeste de Londres.

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La esposa del príncipe William de Inglaterra arribó más bella que nunca a Wimbledon enfundada en un impecable traje azul y observó desde el palco el encuentro entre el británico Arthur Fery y el finlandés Otto Virtanen.

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Pero, antes de sentarse a ver el partido en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, la futura reina de Inglaterra saludó y posó con sus fans en Wimbledon. Además, Kate Middleton estuvo en la entrada escaneando entradas y controlando el acceso del público.