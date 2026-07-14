Adela Mercado está de cumple: “Siento que los años hoy suman mucho más de lo que restan”

Adela Mercado nació un 14 de julio en Eugenio A. Garay, departamento de Guairá. Así que, hoy está de cumpleaños. “Celebro una nueva vuelta al sol con el corazón lleno. Siempre digo con humor que tengo la edad con que la gente me ve y me pone. Al final, el número no es lo importante, sino cómo una se siente, y yo me siento en mi mejor momento, con una energía maravillosa”, nos dijo la conductora de Cardinal Romance.

La emblemática comunicadora Adela Mercado destacó que recibe su nuevo año de vida “con muchísimo trabajo y una agenda activa, algo que agradezco profundamente. ¡No puedo pedir más! Siento que los años hoy suman mucho más de lo que restan: traen experiencia, seguridad y templanza”.

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Y, sobre cómo celebrará este cumpleaños, la presentadora de A de la Tarde señaló con una gran sonrisa: ​“Como siempre, rodeada de mis grandes afectos. Mi plan principal es disfrutar con mis hijos, que son mi motor. Esta vez extrañaré los mimos físicos de mi mamá, que está en Ciudad del Este, pero sé que su amor y su bendición me acompañan a la distancia”.

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Adela Mercado pide paz para el mundo

​También quisimos saber qué espera Adela Mercado para este nuevo año personal que inicia hoy. “Espero todo lo mejor que la vida me pueda regalar. Si tengo que decir algo, lo primero es agradecer por lo bendecida que soy”, aseguró.

Además, Adela Mercado nos reveló que tiene un deseo muy especial: “Como persona que vive el día a día de la información, no puedo ser ajena al dolor exterior. Mi gran deseo de este año, el que le pido a Dios con todas mis fuerzas, es paz para el mundo. Me preocupa profundamente la situación en Oriente Medio, ver tanto sufrimiento duele. Si pudiera elegir un solo milagro para este año, sería que la paz y la concordia finalmente prevalezcan allí donde hoy hay conflicto”.