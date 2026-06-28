Adela Mercado volvió a correr después de unos años: “Logré subir al podio en mi categoría”

Adela Mercado ama hacer deportes y la semana pasada volvió con todo a una corrida de 5K. “El deporte no es algo que simplemente hago, es parte de lo que soy. Aunque por un tiempo tuve que pausar el ritmo debido a algunas lesiones físicas, como un problema en la rodilla y en el manguito rotador del brazo derecho que me generaron cierto temor a lastimarme de nuevo, el espíritu de atleta nunca se pierde”, comenzó contándonos la conductora de Cardinal Romance.

“En mi juventud competí muchísimo, gané olimpiadas en ciclismo, salto alto, salto largo y carreras de 3.000 metros. De hecho, todavía guardo con mucho orgullo esos trofeos y fotografías que avalan toda una vida dedicada al movimiento”, destacó Adela Mercado.

¿Cómo fue para que regresaras a las corridas?, preguntamos a la conductora de A de la Tarde y ella nos respondió rápidamente: “​Hace poco decidí que era momento de retomar. Casualmente, empecé la semana pasada a reactivar el cuerpo por las mañanas, moviendo las piernas y los brazos. No lo hice pensando en una competencia, sino por salud. Sin embargo, la vida te presenta sincronías hermosas: mi nuera, Luján, me vio con esas ganas de volver y me invitó a participar en la corrida de 5 kilómetros organizada por la Dinapi".

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Adela Mercado continuó expresando feliz: “​Acepté el desafío y el resultado fue maravilloso. No solo completé la extensión de los 5.000 metros, sino que logré subir al podio en mi categoría. Más allá del puesto, lo verdaderamente valioso para mí fue la confirmación de que el cuerpo responde cuando se trabaja con equilibrio, constancia y cuidado. Los dolores del comienzo ya van pasando y hoy me siento con una fuerza y una seguridad enormes. ¡Esto ya no lo dejo! Si surgen nuevas invitaciones, ahí estaré“.

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El mensaje de Adela Mercado: “Regálense una vida sana”

Adela Mercado se mostró reflexiva al retomar su rol de corredora. ​“A estas alturas de la vida uno va quemando etapas, tanto en lo laboral como en lo personal, y entiende que la salud es el tesoro más grande. Siempre he mantenido una vida muy sana: no fumo, no bebo y jamás he caído en vicios. Mi receta para una vida alegre y plena tiene dos pilares: el cuidado del cuerpo a través del movimiento sano, y el cuidado del espíritu a través de la fe”, señaló la comunicadora al tiempo de afirmar: “Para mí, tener a Dios en el corazón es fundamental; independientemente de las creencias de cada uno, la oración y la conexión espiritual -que se pueden vivir en la total intimidad del hogar- son el motor que te mantiene en eje. Hoy me proyecto hacia el futuro con optimismo, enfocada en una vida plena, activa y saludable”.

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Y, antes de despedirse de ABC Digital, Adela Mercado dejó un mensaje: “A la juventud le diría que el cuerpo es nuestro templo más sagrado. No lo descuiden con vicios, con el cigarrillo o el alcohol; regálense una vida sana. Pero, sobre todo, les digo: no le tengan miedo a las pausas. En la vida te vas a caer, te vas a lesionar o vas a tener que parar por un tiempo, como me pasó a mí. El secreto no es no detenerse nunca, sino tener el coraje de volver a empezar. El espíritu de un verdadero atleta no se mide por no caerse, sino por la fuerza con la que decide levantarse”.