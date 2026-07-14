El futbolista Jorge Morel celebró los 3 años de sus mellizas

El 10 de julio de 2023 llegaron al mundo las mellizas Orianna y Arianna, hijas del futbolista Jorge Morel y su esposa Rubí Samudio. El tiempo vuela y las niñas ya cumplieron 3 años, motivo por el cual sus papás organizaron una fiesta infantil para agajasarlas.

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“¡Felices 3 vueltas al sol, mis amores! Llegaron a nuestras vidas para complementarnos y enseñarnos tanto, gracias por elegirnos en esta aventura tan hermosa", escribió mamá Rubí Samudio en una publicación conjunta con papá Jorge Morel en la red social Instagram.

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“Gracias por este nuevo año con ustedes, por sus ocurrencias, sus abrazos, sus vocecitas, su inteligencia y por llenar nuestras vidas de tanto amor. Nuestro mayor deseo es que siempre sean las niñas más felices del mundo. Que Dios siempre les cuide y proteja, como a las niñas de sus ojos. Las amamos infinito”, se puede leer en el texto que lleva la firma de mami, papi y la hermanita mayor Brianna.