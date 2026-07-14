Stephi Stegman: “Empiezo este nuevo año de vida con el corazón lleno de gratitud”

La Miss Supranational 2015 Stephi Stegman completó una nueva vuelta al sol y hace unas horas compartió unas postales en su cuenta de Instagram junto a un emotivo texto.

“Este cumpleaños fue distinto. No llegó en un momento de calma, sino en medio de cambios, desafíos y decisiones que nunca imaginé tener que afrontar. Pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este último año me enseñó muchísimo”, comenzó escribiendo Stephi Stegman al tiempo de destacar: “Me enseñó que siempre somos más fuertes de lo que creemos. Que las personas correctas aparecen cuando más las necesitamos. Que las amistades de verdad valen oro”.

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“Y que, incluso en los días más difíciles, Dios nunca me soltó la mano. Hoy me siento más conectada con Él que nunca. Con más fe, más paz y con la certeza de que, aunque no siempre entienda el camino, todo tiene un propósito”, siguió expresando la modelo e influencer Stephanía Stegman en las redes.

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Además, la Miss Supranational 2015 se mostró agradecida y feliz al cumplir 34 años. “Empiezo este nuevo año de vida con el corazón lleno de gratitud, con más fuerza, con más amor propio y con la confianza de que vienen cosas muy hermosas. Los tiempos de Dios son perfectos”, aseguró Stephi Stegman.