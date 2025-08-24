Stephi Stegman, emocionada y feliz tras recibir un reconocimiento en Miami

“Viví una cena mágica junto a Imagen Miami, donde celebramos a mujeres que inspiran. La portada de esta edición la engalana la maravillosa Águeda López, y tuve el honor de ser parte de la edición She Inspires Miami, un espacio que reconoce a mujeres que, con sus historias, motivan a otras en esta ciudad que hoy también es mi hogar”, contó orgullosa Stephi Stegman en su cuenta de Instagram.

“Llegué a Miami con muchísimos sueños y cada día esta ciudad me abre puertas para convertirlos en realidad. Pero lo más valioso que me regaló fue una red de mujeres increíbles, fuertes, resilientes, que me inspiran y que me recuerdan que juntas somos aún más poderosas”, destacó emocionada Stephi Stegman tras recibir el reconocimiento en Miami.

La Miss Supranational 2015 Stephi Stegman además recordó: “Desde muy joven me dijeron que no podría ser madre, y hoy tengo el mayor regalo de mi vida, mi hijo. También me dijeron que, siendo paraguaya y viniendo de un país tan pequeño, no podría llegar lejos en mi profesión… y con fe, amor y trabajo duro traje a casa logros para mi país y mi carrera que siempre me los soñé“.

Stephi Stegman también se mostró muy agradecida por ser parte de She Inspires Miami y dejó un inspirador mensaje: “Hoy miro hacia atrás y solo puedo agradecer a Dios por demostrarme que con resiliencia, disciplina y fe todo es posible. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes… porque los límites solo existen si tú los aceptas. Gracias de corazón a todo el equipo de Imagen y a la alcaldesa de Miami-Dade por este reconocimiento. Mi familia, mi todo, mi punto base, gracias por siempre estar a mi lado, gracias a ti amor mío por siempre tratar de acomodar todos tus compromisos para estar allí siendo mi fan número uno y brindarme ese amor con una solo mirada. ¡Eres lo más grande que nos paso con Bruno! Te amamos infinitamente".

Stephi Stegman entre las “15 mujeres poderosas”

La revista Imagen Miami publicó en su cuenta de Instagram: “¡Qué noche en Miami! Imagen Miami iluminó la ciudad con el lanzamiento de nuestra 39a edición, protagonizada por la impresionante Águeda López en la portada. Celebridades, influencers y nuestros queridos amigos se unieron para brindar no sólo por este hito, sino también por nuestra edición especial She Inspires Miami, en honor a 15 mujeres poderosas que hacen avanzar nuestra ciudad".

