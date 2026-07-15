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15 de julio de 2026 a la - 12:05

Gaspar Servio celebró el primer año de Milán, su segundo hijo

El cumpleañero Milán con su hermanito Baltazar y sus papis Gaspar Servio y Flor Tomeo.
El cumpleañero Milán con su hermanito Baltazar y sus papis Gaspar Servio y Flor Tomeo.Instagram/Flor Tomeo

Milán, el hijo del futbolista Gaspar Servio y Flor Tomeo, ya cumplió un año. “Te amamos con todo el corazón”, expresaron los felices papás junto a las postales familiares captadas en la fiestita de cumpleaños.

Por ABC Color

El tierno Milán, segundo hijo de Gaspar Servio y Florencia Tomeo, cumplió un año y sus felices papis organizaron una linda fiesta infantil para agasajarlo.

¡Una postal llena de ternura! Milán con su hermanito mayor Baltazar. (Instagram/Flor Tomeo)
¡Una postal llena de ternura! Milán con su hermanito mayor Baltazar. (Instagram/Flor Tomeo)

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“1 año de Milán ¡Feliz primer añito, porotito! Te amamos con todo el corazón. Deseamos que seas muy feliz siempre, que la vida te rodee de amor, de personas buenas y de momentos inolvidables", escribió emocionada mamá Flor Tomeo en una publicación conjunta con papá Gaspar Servio en Instagram.

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¡Linda familia! Gaspar Servio y Flor Tomeo con sus hijos Milán y Baltazar. (Instagram/Flor Tomeo)
¡Linda familia! Gaspar Servio y Flor Tomeo con sus hijos Milán y Baltazar. (Instagram/Flor Tomeo)

“Que nunca te falten las sonrisas, la salud y que Dios bendiga cada paso de tu camino”, se puede leer en el posteo de Flor Tomeo junto a las postales familiares captadas en la celebración del primer cumpleaños de Milán, el más pequeñito de la casa.