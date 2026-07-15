Gaspar Servio celebró el primer año de Milán, su segundo hijo

El tierno Milán, segundo hijo de Gaspar Servio y Florencia Tomeo, cumplió un año y sus felices papis organizaron una linda fiesta infantil para agasajarlo.
Lea más: ¡Llegó Milán, el segundo hijo de Gaspar Servio!
“1 año de Milán ¡Feliz primer añito, porotito! Te amamos con todo el corazón. Deseamos que seas muy feliz siempre, que la vida te rodee de amor, de personas buenas y de momentos inolvidables", escribió emocionada mamá Flor Tomeo en una publicación conjunta con papá Gaspar Servio en Instagram.
Lea más: ¡Gaspar Servio pasó al club de los casados!
“Que nunca te falten las sonrisas, la salud y que Dios bendiga cada paso de tu camino”, se puede leer en el posteo de Flor Tomeo junto a las postales familiares captadas en la celebración del primer cumpleaños de Milán, el más pequeñito de la casa.