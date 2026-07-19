¡El albirrojo Maurício ya pasó a los club de los casados!

El futbolista Maurício Magalhães y la nutricionista Juliana Vaccaro unieron sus vidas en matrimonio ayer sábado en São Paulo, Brasil. La parejita estaba comprometida desde junio de 2025.

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La ceremonia de matrimonio durante la cual se juraron amor eterno Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães tuvo lugar en el lujoso Palacio Tangará, lugar donde posteriomente los flamantes esposos compartieron una gran fiesta con sus familiares, amigos e invitados especiales.

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Entre los presentes a la boda de Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães Prado estuvieron Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, y su esposa Jazmín Torres, quienes llegaron muy elegantes a la boda.