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19 de julio de 2026 a la - 17:33

¡El albirrojo Maurício ya pasó a los club de los casados!

Pareja sonriente en escalinata, ella con vestido de novia blanco y él en traje azul oscuro, rodeados de flores y velas.
Maurício Magalhães y Juliana Vaccaro ya son marido y mujer.Instagram/Juliana Vaccaro

Maurício Magalhães Prado y Juliana Vaccaro ya dieron el “sí, quiero” en la noche de ayer sábado 18 de julio en São Paulo, Brasil. ¡Te mostramos algunas imágenes que compartió la novia en las redes!

Por ABC Color

El futbolista Maurício Magalhães y la nutricionista Juliana Vaccaro unieron sus vidas en matrimonio ayer sábado en São Paulo, Brasil. La parejita estaba comprometida desde junio de 2025.

Mujer de espaldas en vestido blanco y velo leyendo votos, hombre en traje oscuro la mira con manos entrelazadas.
Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães se juraron amor eterno en una emotiva ceremonia. (Instagram/Juliana Vaccaro)

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Novia con vestido blanco y cola, mirando al novio vestido con traje negro en una escalera decorada. Ambiente íntimo y elegante.
Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães Prado celebraron su matrimonio en un ambiente muy elegante. (Instagram/Juliana Vaccaro)

La ceremonia de matrimonio durante la cual se juraron amor eterno Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães tuvo lugar en el lujoso Palacio Tangará, lugar donde posteriomente los flamantes esposos compartieron una gran fiesta con sus familiares, amigos e invitados especiales.

Novia en vestido blanco con ramo, rodeada de invitados elegantes en la escalera, todos sonrientes y felices.
Los flamantes esposos Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães Prado posando con un gran grupo de invitados durante la celebración de su boda. (Instagram/Juliana Vaccaro)

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Gustavo Gómez sonríe junto a mujer en vestido marrón con plumas, en elegante escalera decorada con velas y flores.
El capitán albirrojo Gustavo Gómez y su esposa Jazmín Torres en la boda de Maurício y Juliana. (Instagram/Jazmín Torres)

Entre los presentes a la boda de Juliana Vaccaro y Maurício Magalhães Prado estuvieron Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, y su esposa Jazmín Torres, quienes llegaron muy elegantes a la boda.